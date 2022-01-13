Эксперты назвали главные тренды путешествий в 2022 году 13.01.2022, 13:46

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Мир туризма никогда уже не будет прежним.

Эксперты прогнозируют, что в новом году туристическая отрасль вернется на уровень до пандемии или даже превысит его.

Но, конечно, мир туризма никогда уже не будет прежним — коронавирус изменил нас навсегда. Многие модные в 2022 году тенденции в туризме напрямую связаны с пандемией, хотя немало внимания уделено и экологии, пишет vokrugsveta.ua.

Сесть на поезд

Успев за время карантина отвыкнуть от авиаперелетов, туристы вспомнили о железной дороге и заново оценили ее прелести. Не нужно никуда спешить, а можно просто сидеть сложа руки и наблюдать за проплывающими мимо пейзажами. К тому же поезд – более экологичный вид транспорта, чем самолет. В ответ на спрос туристическая отрасль не замедлила с предложениями. Среди новых направлений для ж/д поездок — Вьетнам, где появился поезд-люкс The Vietage, новый спальный поезд Nightjet из Парижа в Вену и готовящийся к запуску европейский спальный состав, который с весны соединит 12 разных городов, включая Амстердам, Берлин и Прагу. В США новый маршрут Rocky Mountaineer «Скалистые горы к Красным скалам» свяжет Денвер с Моавом, штат Юта, а в Австралии стартует динамичный двухдневный поезд Indian Pacific Train из Аделаиды в Сидней.

Веганские гавани

Речь идет не просто о том, что в ресторанах и отелях появляются веганские меню, а об открытии заведений, полностью подчиненных этой концепции. Так, в Шотландии начал работу первый во всей Великобритании веганский отель Saorsa 1875, а на Санторини, Гавайях и в Панаме открылись полностью веганские рестораны.

Продовольственные мили — еще одна горячая тема 2022 года. В этих единицах измеряют расстояние, которое продукты преодолевают с момента изготовления до потребителя. Чем оно меньше, тем здоровее еда с точки зрения экологии. Модными становятся отели и рестораны, которые готовят блюда из продуктов, полученных на месте, а не прилетевших за тысячи километров.

Работа в пути

Дистанционная работа — уже проверенный метод для многих людей, ранее трудившихся в офисе. Поэтому само собой разумеется, что «офисный планктон» научился совмещать повседневную работу с регулярной сменой обстановки. Введение виз для «цифровых кочевников» поможет желающим работать в солнечных краях на регулярной основе. Испания, Греция и Румыния готовы представить такие визы уже в ближайшие месяцы.

Продолжительные каникулы

В 2022 году поездки станут длиннее, потому что выгоревшие за два года локдауна путешественники начнут заново открывать для себя мир и должным образом разминать ноги. Эксперты подсчитали, что средняя продолжительность поездок уже увеличилась почти на неделю. По мере того, как этой весной начнут открываться дальние локации от Вьетнама до Австралии, ожидайте, что многие ваши близкие и родные будут уезжать на недели или даже месяцы.

Приключения, помогающие людям

В этом году в рамках более широкой тенденции экологически безопасных путешествий туристы начнут серьезнее относиться к тому, как их отдых влияет на местных жителей. Раньше об этом задумывались немногие. Но за два года вынужденного простоя весь мир узнал, в каком бедственном положении оказался обслуживающий персонал и торговцы из-за краха туристической отрасли. Пострадали даже животные, которые, с одной стороны, отдохнули от людей, но с другой, испытали на себе последствия недофинансирования национальных парков, которые во многом содержали туристы.

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