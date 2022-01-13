«Еле забрали тело сына из морга, пуля попала ему в живот» 1 13.01.2022, 14:05

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Как каратели Токаева стреляли по мирным демонстрантам в Шымкенте.

Только по официальным данным, в ходе январских событий в Шымкенте погибли по меньшей мере девять человек из Туркестанской области. Один из них, 25-летний Ерасыл Калыкул, скончался в результате огнестрельного ранения. Семья до сих пор не может выяснить, где и при каких обстоятельствах это произошло, сообщает «Радио Азаттык».

«НА ТРЕТЬЕМ СНИМКЕ СКОНЧАВШИХСЯ УЗНАЛ СЫНА»

7 января семья Танирбергеновых проводила в последний путь сына Ерасыла Калыкула из села Кокибель Казыгуртского района Туркестанской области. 25-летний мужчина был застрелен 5 января во время акции протеста в Шымкенте. Но подробности произошедшего до сих пор неизвестны.

Ерасыл родился в 1997 году в семье учителей. Был третьим из шести детей. По словам близких, автомеханик по специальности, Ерасыл трудился на стройке в Нур-Султане, но во время карантина попал под сокращение и вернулся домой. Работал таксистом в Шымкенте, занимался ремонтом дома и готовился сыграть весной свадьбу.

— 5 января мы все вместе поужинали. Мы знали о протестах из телевизионных новостей. Один из сыновей живет в Алматы. Обеспокоенный Ерасыл написал ему сообщение: «Сиди дома, никуда не выходи». — «Мама, вы тоже позвоните ему и скажите, чтобы никуда не выходил», — сказал. Около девяти вечера он пошел в свою комнату. Это был последний раз, когда я его видела. Уже ночью мы узнали, что вышел из дома, — рассказывает, плача, мать Ерасыла Седеп Танирбергенова .

Родители пытались дозвониться на мобильный телефон. Но в условиях блокировки средств коммуникации это оказалось невозможным. Из Алматы позвонил сын Бекасыл. Сообщил, что Ерасыл госпитализирован в больницу в Шымкенте. Туда из Кокибеля близкие добрались к трем часам ночи.

— Мой сын был добрым и сострадательным человеком. Чем бы ни занимался, всегда был расторопным. Когда сообщили, что он в больнице, я ехала и молилась, чтобы только голову не повредил, готова была смириться с переломами. Но он не выжил. Потеряли, — говорит мать Седеп.

Когда они прибыли в больницу, рассказывает отец Ерасыла Насриддин Танирбергенов , туда на машине скорой помощи как раз подвезли несколько человек с переломами, травмами головы, ножевыми и огнестрельными ранениями. В больнице царила суматоха. С людьми, искавшими родных, общаться было некому.

— Ближе к утру медики сфотографировали скончавшихся на телефоны и показали их фото родственникам, ожидающим снаружи. На третьем снимке узнал своего сына. Наши надежды рухнули. Через день, вечером, мы еле забрали тело сына из морга. Пуля попала ему в живот, — говорит отец.

Дом семьи Танирбергеновых, где близкие последний раз видели Ерасыла живым,

Свидетельство о смерти родственникам не выдали. Уже после похорон двое сотрудников управления полиции Казыгуртского района составили протокол. Полицейские изъяли мобильный телефон и одежду покойного. Подробности случившегося семье до настоящего времени неизвестны. С заявлениями они не обращались.

— Нас продолжает сотрясать горе, сердца разбиты. Мы не можем найти ответы на вопросы: кто позвонил сыну, который был дома? С кем он пошел? Кто стрелял в него? — говорит, тяжело вздыхая, Насриддин Танирбергенов.

ТОЧНОЕ ЧИСЛО ПОГИБШИХ ДО СИХ ПОР НЕИЗВЕСТНО

Массовые акции протеста начались в Шымкенте вечером 4 января. Тысячи людей, собравшиеся на проспекте Аль-Фараби, прошли маршем до акимата, расположенного примерно в 10 километрах. Это заняло около трех часов. Приблизительно через полчаса десятки полицейских машин, стоявших возле акимата, были перевернуты. Протестующие в тот день разошлись только к утру.

Вечером 5 января жители снова собрались перед городским акиматом. Около 21 часа со стороны здания раздавались выстрелы.

7 января акимат Шымкента сообщил, что к событиям «причастны» жители Туркестанской области.

11 января акиматы четырех районов Туркестанской области подтвердили Азаттыку, что во время событий в Шымкенте погибли девять человек. В частности, в Сарыагашском районе сообщили о четырех погибших, в Казыгуртском районе — о двух, в Жетысайском районе — о двух, в Мактааральском районе — об одном погибшем. Родственники забрали их тела из морга в Шымкенте и похоронили в родных краях. Какую роль они играли в событиях в городе, также неизвестно.

По данным департамента полиции города, в связи с январскими событиями к административной ответственности привлечено 177 человек, уголовные дела возбуждены в отношении 57 человек. Среди задержанных есть гражданские активисты. Некоторые арестованы.

10 января руководитель управления здравоохранения города Бакытжан Пазылов заявил, что во время протестов с различными травмами было госпитализировано более 120 человек, пятеро из них в критическом состоянии.

Пазылов сообщил Азаттыку, что среди доставленных в больницу были как скончавшиеся от ранений, полученных на площади, так и умершие уже в больнице, куда они были госпитализированы с ранениями. Точного числа погибших не назвал и он. Сотрудники морга в Шымкенте заявили, что родственники забрали все тела погибших во время протестов.

В начале нового года в Казахстане протесты против роста цен на сжиженный газ в городе Жанаозене Мангистауской области распространились на другие регионы Казахстана. Люди вышли на улицы в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста цен на продукты.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и объявил о снижении цен на сжиженный газ, однако протесты продолжались. Демонстранты также выступили против коррумпированности власти и выдвинули политические требования. Протесты в ряде городов сочетались с беспорядками. Власти объявили чрезвычайное положение до 19 января и заблокировали интернет. Причастных к беспорядкам назвали «террористами».

В разгар кризиса руководство Казахстана обратилось за помощью к государствам — членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Всего из России, Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана было отправлено 2300 (в основном российских) военнослужащих и 250 единиц военной техники. 7 января президент Токаев заявил, что «отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения».

Международные правозащитные организации призывают власти Казахстана обнародовать всю известную информацию о ситуации в стране.

«Молчание властей относительно количества жертв беспорядков и обстоятельств их гибели возмутительно. Информация о жертвах среди гражданского населения должна быть раскрыта немедленно», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

По данным МВД, в стране задержано около 10 тысяч человек. Власти сообщили о 18 погибших сотрудниках правоохранительных структур и 26 убитых «террористах», о погибших мирных жителях информации нет. 9 января провластный telegram-канал сообщил, что в ходе январских событий погибло 164 человека, но позднее министерство здравоохранения опровергло эти данные, назвав их «технической ошибкой».

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