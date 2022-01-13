Россия не собирается помогать попавшему под санкции «Беларуськалию»? 2 13.01.2022, 14:17

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Путин принял гендиректора «Уралхима» и обсудил возможную прибыль компании.

Президент России Владимир Путин считает, что компании из РФ могут прилично заработать на удобрениях с учетом ситуации, сложившейся на мировом рынке удобрений, однако прежде всего они должны удовлетворить потребности российских потребителей. Об этом он заявил на встрече с гендиректором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

Примечательно, что встреча проходит на фоне проблем у попавшего под санкции «Беларуськалия». Напомним, c компанией прекратил работать один из крупнейших клиентов — норвежская YARA. Также Литва разрывает контракт на транспортировку калия через свою территорию.

Отметим, что глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков сегодня отказался отвечать на вопрос о том, готова ли Россия перевозить белорусский калий.

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