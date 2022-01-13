Жители США передали ученым скелет доисторического кита 1 13.01.2022, 14:38

1,554

иллюсстрационное фото

Он много лет просто лежал в гараже.

Рита и Том МакКейб нашли большие кости во время прогулок по пляжу Уэст-Онслоу в 1970-х годах. После того, как они много лет провалялись в гараже, кости передали Университету Северной Каролины, пишет «Новое время».

Как выяснили биологи, кости принадлежали вымершему около 300 лет виду китов.

«Мы были очень взволнованы, потому что было очень мало научной информации о популяции серых китов в Северной Атлантике, потому что их здесь больше не было», — сказал Дэвид Вебстер, профессор и старший заместитель декана Колледжа искусств и наук Университета Северной Каролины (UNCW).

Вебстер сказал, что, по его мнению, пара, которая уже умерла, была бы рада узнать, что их коллекция может продолжать помогать исследователям. В Смитсоновском институте надеются, что пожертвованный образец поможет дать представление о серых китах в Северной Атлантике и о том, какой была жизнь сотни лет назад.

«Экземпляры, подобные этим, привязаны к месту и времени. Они рассказывают нам, каким когда-то был мир», — сказал Николас Пайенсон, куратор ископаемых морских млекопитающих в Национальном музее естественной истории.

Сначала исследователи подумали, что образец был горбатым китом, но более тщательное изучение выявило редкий сюрприз. На костях есть образования, которые помогли понять, где могло обитать животное.

«Исследователи UNCW с помощью радиоуглеродных тестов обнаружили, что костям сотни лет и, вероятно, их выбросило на берег после того, как молодой кит умер естественной смертью в период миграции», — сказали исследователи. «Они предполагают, что туша уплыла в залив Нью-Ривер и оказалась в близлежащих солончаках».

На останках, найденных вдоль пляжа Уэст-Онслоу недалеко от военной базы Кэмп-Лежен, также есть следы, указывающие на то, что коренные американцы, возможно, разрезали тушу кита после его смерти, сказал в пресс-релизе профессор UNCW Дэвид Ла Вер.

Североатлантические серые киты, как следует из названия, обитали в северной Атлантике до того, как их в последний раз видели в 1700-х годах. Хотя точная причина их исчезновения неизвестна, их среда обитания у берега сделала их уязвимыми для китобойного промысла

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».