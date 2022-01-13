Как инфляция «съедает» доходы белорусов 2 13.01.2022, 15:00

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Власти говорят, что белорусы богатеют, но реальность отличается.

В 2021 году в Беларуси зафиксировали рекордную за последние 5 лет инфляцию — 10%. Это в 2 раза больше, чем изначальный прогноз властей. Заметнее всего подорожали продукты. И хотя чиновники и говорят, что доходы белорусов растут, но разогнавшаяся инфляция «съедает» рост. Чтобы убедиться в этом, zerkalo.io показывает на цифрах Белстата, как подорожала наша жизнь.

Как инфляция «съедает» рост доходов

Продукты подорожали за прошлый год, по официальной статистике, на 11,4%. По данным Белстата, только за декабрь рост цен составил 0,9%. Разогнавшая инфляция «съедает» доходы белорусов.

При этом многие продукты подорожали за 2021 год заметнее, чем в среднем составила инфляция на эти товары.

К примеру, гречка, по данным Белстата, за прошлый год — декабрь к декабрю — подорожала на 27,9%. Ведомство приводит также средние цены на товары в розничной торговле — магазинах и на рынках. Если в декабре 2020 года гречка стоила, данным Белстата, 3,1 рубля за килограмм, то в прошлом месяце — 4,42 рубля. То есть подорожание составило 42,6%.

Картофель подорожал за прошлый год на 66,2% (если сравнивать розничные цены, то на 67%), свежая белокочанная капуста — почти в 1,8 раза, свекла — 72,3%, морковь — на 50%. В целом овощи прибавили в цене на 30,3%.

Мясо и мясопродукты в целом за прошлый год подорожали на 15,2%. К примеру, цены на полуфабрикаты из мяса птицы выросли на 28,3%, мясной фарш и субпродукты из птицы — на 22,1%, свинина (кроме бескостного мяса) — на 21,4%, мясные котлеты — на 20,2%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 18,6%, свинина бескостная — на 17,1%, сало, грудинка — на 16,2%, рагу, набор из свинины — на 15,9%.

Молоко и молочные продукты в целом за 2021 год выросли в цене на 6,8%. К примеру, йогурт стал дороже на 10,9%, молоко сгущенное с сахаром — на 10,8%, жирный творог — на 8,3%.

При этом нашлось несколько продуктов, на которые за прошлый год упали цены. Так, яблоки подешевели на 9,4%, цитрусовые плоды — на 6,2%, сладкий перец — на 5%, мясные консервы — на 2,5%, сахар — на 0,7%.

Как менялись планы властей по инфляции и как они разгоняли ее своими решениями

Власти планировали, что в 2021 году годовой прирост цен не превысит 5%, но позже пересмотрели свой прогноз до 9%.

Росту цент на товары и услуги в 2021 году поспособствовало решение властей поднять с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах. При этом министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». В июле в Нацбанке признали, что повышение НДС стало дополнительным проинфляционным импульсом.

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