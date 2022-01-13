«Двое правителей скончаются, а третий бежит из страны»: предсказание победительницы «Битвы экстрасенсов» на 2022 год 15 13.01.2022, 15:16

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Зулия Раджабова

Три страны бывшего СССР ждут серьезные перемены.

Дагестанская ясновидящая Зулия Раджабова является одним из самых известных людей в России, обладающих экстрасенсорными способностями. Свою популярность она обрела благодаря победе во втором сезоне «Битвы экстрасенсов» и предсказаниям о будущем, которые не раз оказывались верны, пишет slovodel.com.

Откуда способности

О Раджабовой известно довольно немного: свои способности она унаследовала от предков, поскольку является ясновидящей в 9-м поколении, в раннем детстве она начала терять зрение, и чтобы окончательно не ослепнуть, ей пришлось помогать людям (хотя сама она не желала использовать свои способности), у нее есть диплом психолога и психотерапевта, ей не раз пришлось пережить состояние клинической смерти.

Зулия не любит говорить о политике и делать предсказания на этот счет, поскольку в основном она дает личные советы нуждающимся людям. Однако раз в год она дает прогноз на ближайшее будущее.

Предсказание на 2022 год

В одном из главных предсказаний победительницы второго сезона «Битвы экстрасенсов» говорится, что в трех странах бывшего СССР произойдет смена лидеров. Не уточняется, какие именно это будут страны, однако известно, что двое из лидеров скончаются по естественным причинам, а третий бежит из страны.

Раджабова исключает возможность новой мировой войны, однако локальные противостояния будут происходить весь год. При этом основное противостояние будет в информационном поле.

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