Telegram-канал «Ник и Майк» намекнул на серьезные проблемы со здоровьем у Лукашенко 12 13.01.2022, 15:22

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Хрип — только один из факторов.

Специализирующийся на инсайдах Telegram-канал «Ник и Майк» намекнул на серьезные проблемы со здоровьем у Лукашенко. Напомним, недавно диктатор признался, что заразился COVID-19. Вчера он не появлялся на публике.

«Новое совещание у синепала, призванное показать, что он здоров как бык (на самом деле – это далеко не так, и хрип – это лишь один из факторов), подвело черту под деятельностью товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Беларуси. Именно они наречены главными виновниками протестов», – пишет Telegram-канал.

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