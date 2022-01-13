Победа в любом случае будет за нами Telegram-канал «Баста!»

13.01.2022, 15:43

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Судьба выбрала именно наше поколение.

Сейчас как никогда важно народу Беларуси быть единым и солидарным. Только таким образом мы ускорим нашу победу. Лукашенко незаконно удерживает власть долгие годы. Это поняли белорусы, это принял весь мир. Важно дожать и убрать его с поста, который уже давно не принадлежит ему.

Так называемое правительство не справляется ни с одной своей прямой обязанностью. Аппарат власти держится исключительно на силовом блоке, который рано или поздно все равно займет сторону народа. Казахстан тому потрясающий пример, когда бойцы внутренних подразделений отказываются воевать против своих друзей, семей и соседей.

Нельзя сдаваться и кидать все, когда большая часть пути уже пройдена. Так уж сложилось, что судьба выбрала именно наше поколение, стать героями этого времени. И мы просто обязаны дойти до конца.

Мы должны показать несогласие с преступлениями режима. Мы должны проявить нашу силу солидарности, которая избавит республику от диктатуры. От таракана и лукашистов уже просто тошнит.

Набираемся сил и даем достойный отпор узурпатору и шайке его преступников!

Жыве Беларусь!

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