Экс-посол США: Путин из-за санкций не решится на полномасштабное вторжение в Украину 3 13.01.2022, 15:43

2,770

Джон Хербст

Фото: CQ-Roll Call,Inc./Tom Williams

В противном случае против РФ применят действительно жесткие санкции.

Президент России Владимир Путин не решится на полномасштабное вторжение в Украину, потому что тогда против РФ применят действительно жесткие санкции. Такое мнение высказал директор евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст во время дискуссии Киевского форума безопасности, сообщает liga.net.

"Если Путин начнет нападение на Змеиный остров, он понимает, что будут очень серьезные санкции против России. Вся агрессия (России. – Ред.) была направлена на легкие цели. Сейчас реакция (Запада. – Ред) будет гораздо более мощной, чем была до этого", – сказал посол США в Украине в 2003-2006 годах.

Хербст считает, что Путин пытается запугать Запад, Украину и Евросоюз, чтобы они пошли на уступки.

По мнению политического эксперта, Запад использовал против России "эффективный трехмерный способ реагирования" – усиление позиций НАТО в Восточной Европе, экономические санкции США и мобилизацию Евросоюза.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что специалисты при Совете нацбезопасности и обороны ежедневно анализируют всю доступную информацию о возможного новом вторжении России, и еженедельно на совещании обсуждаются результаты анализа и риски.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».