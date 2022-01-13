С ультиматумом не получилось 10 Телеграм-канал «Запретное мнение»

13.01.2022, 15:48

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Перед Кремлем встает непростой вопрос - что же делать дальше?

На "ультиматум Путина", одним из основных пунктов которого был пересмотр принципа приема новых членов в НАТО, Запад ответил вполне конкретно и недвусмысленно:

"Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно..." — заявил посол США в РФ Джон Салливан.

Перед Кремлем встает крайне непростой вопрос: "что же делать дальше?"

Попытка предстать психическим с гранатой не прокатила. Теперь эту самую гранату нужно либо прятать за пазуху и пытаться вести диалог цивилизованно(насколько это получится), либо срывать чеку и кидать.

Первый вариант Путину и Ко представляется унизительным, второй выводит нас на масштабное военное столкновение в границах Европы.

Одно дело - пугать войной и смаковать "радиоактивный пепел" в пропагандистских телешоу и совсем другое - стать ее непосредственными участниками.

Сложно сказать, готов ли к этому лично Путин, но большей части его элитки подобное развитие событий точно не нравится.

Люди десятилетиями воровали, виллы по всему земному шару отстраивали, яхты покупали, а тут обезумевший Вождь все это удумал "обнулить".

В конце концов, пример "принуждения деда к покою" перед глазами. Токаев вполне успешно с этой задачей справился.

А не попробует ли и российская элитка провернуть нечто подобное? Путину стоит напрячься и не доверять даже Пескову с Шойгу. Кто знает, что у них на уме?

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