Пять сюжетов из белорусской истории, которые стоит воплотить в сериалах 13.01.2022, 15:59

1,554

Какие фигуры из истории Беларуси могут заинтерисовать весь мир.

Сериал — это тот жанр искусства, к которому белорусы пока обращаются крайне редко. В то же время глобально сериалы выходят на первый план, все больше вытесняя полнометражные фильмы, пишет nn.by.

Князь Миндовг и основание ВКЛ

Уже четвертый год одним из самых популярных сериалов мира являются канадско-ирландские «Викинги». Это приключения полулегендарного датского конунга Рагнара Лодброка и его потомков.

А чем Миндовг хуже Рагнара? Менее суровым и интересным он не был точно.

Байопик Миндовга — это беспроигрышный вариант. Там будет много кровавых сражений с татарами, ливонцами. Междоусобицы с другими славянскими и балтскими князьями. Измены, недоверие, постоянная смена союзников.

Миндовг был настолько недоверчив, что подозревал в заговорах против себя родных. Второй женой Миндовг взял себе Агну, родную сестру первой жены-покойницы Марфы. Агна приехала на похороны сестры, но князь так и не отпустил ее обратно к мужу — нальшанскому князю Довмонту.

К этому надо добавить, что в тот период как раз создается новое государство — Великое Княжество Литовское, декорации средневекового Новогрудка, борьба за влияние между христианством и язычеством. Крещение и коронация. Что творилось в душе этого язычника, который пытался понять Христа?

И в результате заговора 1263 года, когда жамойтский, полоцкий и нальшанский (тот самый, у которого Миндовг увел жену) князья совместно убивают короля и двух его младших сыновей. Даже на этом сериал можно не прекращать, а продолжить на Войшалке.

Белорусские супергерои — Тадеуш Костюшко и Кастусь Калиновский

Конечно, во вселенную Marvel пока никто из белорусов не попадет, но жить без собственных супергероев тоже сложно.

Костюшко и Калиновский в сериалах о себе должны создавать позитивный образ смелых, бескомпромиссных, отважных героев. Конечно, они могут проявлять некую слабость изредка, но на общий фон это не должно влиять. Как герои американских боевиков. Им хочется сочувствовать, быть похожими на них, учиться на них опыте.

Сериал о Костюшко мог бы быть востребован еще и потому, что жизнь этого человека связана в том числе с США. Какой-нибудь Netflix или Fox мог бы в будущем и запустить многосерийный фильм о лидере восстания 1794 года.

Что касается Калиновского, то это, скорее, продукт для внутреннего пользования. Фигура Калиновского — одна из наиболее знаковых в истории Беларуси. Даже через 150 лет после его смерти он не дает покоя черносотенцам, которые всячески пытаются очернить его.

Восстание 1863 года интересно своим романтизмом, отчаянной попыткой малыми силами поменять ситуацию в стране. Эта страница в истории останется навсегда как бунт несломленного духа и запомнится обостренным чувством справедливости.

Игнатий Ходькевич и его авантюры

Игнатий Ходькевич был одним из самых известных авантюристов своего времени. К сожалению, его имя раскручено не настолько, как Джакомо Казановы, графа Сен-Жермен или Остапа Бендера. Сериалы об аферах белорусского шляхтича позволили бы поднять его имя из забвения.

Ходькевич — с самого востока Беларуси, из Мстиславского воеводства. Это была состоятельная шляхта, однако после смерти отца Игнатий очень быстро проиграл все имущество за карточным столом.

Потом был брак по расчету, служба в иностранном легионе Речи Посполитой — Коронной гвардии. Туда собирались все негодяи своего времени. Через какое-то время ушел на службу в Россию, где смелостью белоруса восхищался Суворов.

События разворачивались с космической скоростью — и вот Ходькевич уже в Париже во время Великой революции, штурмовал Бастилию со своим небольшим отрядом.

Дома в то время делались не менее интересные вещи — разделение страны, Конституция 3 мая, восстание Костюшко. Ходькевич открывает в Вильнюсе игровой дом. Карты были и остаются его главной страстью. «По ночам чистили карманы российских оккупантов, а днем за тем же столом готовились к восстанию», — пишет в своем эссе Андрей Шпунт. Ходькевича обвиняли в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Восстание подавляют, и вот Ходькевич снова на службе у российского императора. Его отправляют со шпионской миссией в Константинополь, откуда он возвращается с женой португальского консула Лабраша. Любовники бегут во Францию. События и пейзажи за окном кареты пана Ходькевича меняются калейдоскопически — Рим, Германия, Волынь. В Германии он бросает беременной свою португальскую жену.

Он сотни раз чудом избегал арестов и гильотины, сотрудничал со всеми разведками, с которыми только можно сотрудничать. И где ни был Ходькевич, повсюду реками лилось вино, были красивые женщины и, конечно же, азартные игры — главная страсть шляхтича.

Он знал и его знали многие великие люди того времени, мимо него не прошло ни одна знаковое событие в мире. Жизнь Ходькевича было ярким сполохом, скучно ему не было никогда.

Вторая мировая война по мотивам произведений Василя Быкова

Нас немного перекормили темой Великой Отечественной войны. Неискренними передовицами газет, насквозь лживыми книгами и фильмами. Из-за этого получается, что тему войны многие считают неинтересной, слишком официозной. За нее не берутся современные писатели. Хотя в мире тема Второй мировой по-прежнему является тем магнитом, который притягивает к себе творцов разных поколений.

Не так давно Нобеля получил французский писатель Патрик Мадиано, который пытается осмыслить ту войну с позиции человека, рожденного во время оккупации. Букер за 2014 год получил австралиец Ричард Флэнаган с книгой «Узкая дорога на далекий север». Это об участии австралийцев во Второй мировой — а сколько их там было, если сравнить с белорусами! О войне в Эстонии пишет финка Софи Оксанен. Это все же самое значимое событие в истории человечества в ХХ веке. Войну нельзя обходить стороной, о ней еще много не сказанного и не услышанного.

Чтобы снимать сериал о Второй мировой в Беларуси, лучше всего подходят книги Быкова. Не одна какая-то отдельная, а все вместе. Башковитые сценаристы способны слепить из них общий сюжет. Это и «Журавлиный крик», «Сотников», «Третья ракета», «Альпийская баллада», «Волчья стая» и много всего другого.

В героях Быкова есть все: предательство и героизм, любовь и смерть, подлость и искренность. Как может кого-то оставить равнодушным интеллигент Глечик из «Журавлиного крика» или предатель Рыбак из «Сотникова»? Это настоящая сокровищница нашей истории и литературы для будущих сериалов.

Дашкевичи и диктатура

Авторитарные режимы — это еще одна тема, которая интересует мир. Не так давно с относительным успехом прошли три сезона сериала «Тиран». Его действия происходили в выдуманной стране Абудин, которая стала сборным образом всех территорий, охваченных «арабской весной».

Тайные пружины диктаторской власти, величие и ничтожество тиранов, сопротивление и его подавление — это все универсальные темы.

В истории жизни Дмитрия и Анастасии Дашкевич есть все, что может заинтересовать киношников: подпольная борьба, тюрьма, КГБ, допросы, голодовки. И, конечно же, любовь. История Дашкевичей легко вписывается в общий фон Беларуси XXI века. Имидж последней диктатуры Европы работает исправно. Правда, такой сериал должен быть снят уже после установления демократии. Зрители сериалов любят хэппи-энды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».