Давай, до свидания! 2 13.01.2022, 16:00

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Реакция на начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана.

ОДКБ выведет войска из Казахстана за 10 дней, пообещал генсек организации Станислав Зась. Об этом сообщается на сайте ОДКБ. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил завершение военной миссии Организации Договора о коллективной безопасности. Сегодня в Россию запретили ввоз продуктов животноводства из Казахстана. Причиной такого решения называется угроза распространения ящура.

Сайт kasparov.ru собрал реакцию известных россиян на начало вывода контингента ОДКБ из Казахстана.

Александр Плющев:

"Итак, Токаев, воспользовавшись протестами, скинул Назарбаева и кгбшников. А от контрпереворота защитился войсками ОДКБ, пропев Путину нужные песни про внешнее вмешательство. На передышке зачистил протестующих. Теперь ОДКБ попросили освободить помещение".

Эль Мюрид:

"Сообщается, что войска ОДКБ начали передавать объекты силовым структурам Казахстана и готовятся к выводу.

В общем-то, ситуация вполне читается: мятеж силовиков против Токаева был подавлен, но само присутствие иностранных интервентов было предельно неоднозначно воспринято и в Казахстане, и в России, и в окружающих Казахстан крупных странах - Турции и Китае в первую очередь. Кроме того, сил и средств для полноценной оккупации и контроля над столь большой территорией у России нет, а сами события стали слишком неожиданными.

Вдобавок ко всему, есть украинское направление, где Кремль пытается выжать максимум из угроз. Открывать второй фронт на этом фоне - совсем ни в какие ворота.

В итоге Россия помогла одному недружественному политику свалить другого недружественного, на чем ее и вежливо попросили на выход. Гениальная политика - она такая".

Телеграм-канал "Ваш покорный слуга QR-Кот”:

"Токаев воспользовался ситуацией, а потом попросил войска ОДКБ (довольно символические, учитывая размеры Казахстана) на выход.

Зато в Казахстане теперь новый министр информации, автор весьма любопытных карт "Великого Казахстана" - с интересным пониманием, что такое, например, Омск или Оренбург.

И вот вопрос: что, так оно впервые?

Нет. Так оно и бывало.

Вот была "югославская трагедия", например. Но это - сталинские времена.

А было и кое-что поближе. Дружили-дружили с сомалийским диктатором Сиадом Барре, пока тот строил социализм - а потом раздружились. Так раздружились, что пришлось эвакуацию советских сотрудников проводить.

Или вот помогли разминировать порты Бангладеш. (Кстати, это была, конечно, советская военная миссия - но хорошая, положительная целиком, уже хотя бы потому, что СССР встал тогда на антиимперскую сторону). Но что случилось потом? А потом случилась серия госпереворотов в Бангладеш. А потом настал 1980-й год... кто-кто осудил в ООН СССР за вторжение в Афганистан?

Это то, что более чем заметно. А было и много иных трений с "друзьями". От которых, впрочем, в решительный момент (например, во время чернобыльской аварии) СССР помощи не дождался.

И если косплеить политику СССР, вот так и будет дальше".

Егор Седов:

"Но вот что особо неприятно, так это экстренное обнаружение ящура в мясе и продуктах животноводства из Казахстана.

Не в первый раз, далеко не в первый, все же помнят, что было с грузинскими винами еще при Онищенко...

Но выглядит это все очень мерзко. Не потому, что санкции, даже не потому. Это выглядит совершенно отвратно для тех, кому сообщают про ящуры, плодожорок и т.д. - и кто отлично все понимает... А понимает большинство граждан. Почему прямо-то не сказать, без плодожорок: "нас обидели, мы вводим санкции"?

Кстати, иногда встречаю утверждения, что никакой "санитарной диктатуры" никогда и нигде не существует. Да-да, как же. Просто она - составная часть диктатуры вообще".

Татьяна Становая:

"Интересно, как колеблется российская "линия" (никакой прямой линии тут на самом деле нет) в связи с назначением скандального министра информации Казахстана Умарова. Сначала пошла стихийная волна возмущения части правящей элиты - мол, безобразие, нельзя допускать, неблагодарные, мы их спасаем, а они... А потом пошла "коррекция" со стороны Кремля и через новые "темники" - мол, Токаев мудро умиротворяет националистов и правильно делает. Ну и теперь Песков говорит, что раз Токаев назначил, значит так и надо и вообще давайте судить о министре с чистого листа. Похоже на то, что Кремль махнул рукой на министра и делает все возможное, чтобы сблизиться с Токаевым, а не войти с ним в конфронтацию".

Телеграм-канал „СерпомПо":

"Вы не поверите, но та же история – эпидемия ящура - случилась и у наших казахских друзей!

Не успел Токаев заявить о выводе братушек из ОДКБ, как Россельхознадзор запретил ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

А что? Надо было думать, прежде чем огорчать тов. Путина. И внимательно изучить историю вопроса.

Эрдоган уже сидел на своих помидорах в 2015 году за сбитый Турцией Cу-24. После проигранного Россией Нагорного Карабаха в азербайджанских яблоках и томатах немедленно обнаружилась моль и плодожорка. Весной прошлого года Эрдоган продал Зеленскому беспилотники, и Оперштаб по коронавирусу тут же на 1,5 месяца запретил россиянам ездить в Турцию.

Даже в отношении главного путинского союзничка Лукашенко Россельхознадзор за последние годы более 100 раз вводил запреты на ввоз то сметанки, то свининки.

Это и называется ручное управление".

Дмитрий Зотиков:

"Удивительно, но нас, кажется, выгоняют из Казахстана. Конечно, наши скажут, что так и было запланировано. Спрямляем линию фронта и отступаем до Волги. А не то...

Что-то в мире стало горячо. Не хватало нам еще вместо НАТО встретиться с китайскими добровольцами. Трактористами и комбайнерами".

Павел Шехтман:

"Россельхознадзор приостановил ввоз ряда сельхозпродуктов из Казахстана. Как и следовало ожидать, Токаев оперся на председателя Си, и сейчас готов вы***ть своих спасителей и главное - заняться таким лютым национализмом и такое жуткой русофобией, что Фарион с Ярошем обзавидуются. Что ж, России со времен Николая I не привыкать отгребать люлей от облагодетельствованных ею диктаторов".

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