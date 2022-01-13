Эксперт: Лукашенко кидает не только чужих, но и своих 2 13.01.2022, 16:03

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Сергей Чалый

Как это повлияет на настроения в аппарате власти?

Аналитик Сергей Чалый в эфире «Еврорадио» порассуждал о том, как ситуация в Казахстане влияет на Беларусь:

— Давать прогноз можно тогда, когда начинает вырисовываться новая тенденция. Мне казалось, что так происходит, но ситуация развернулась в другую сторону. Валидным остается осознание «старичками», глядя на судьбу Назарбаева, которого уже даже по имени не называют ни в Казахстане, ни где-либо еще, что сидеть им нужно до последнего и никакие варианты транзита не работают.

Это новая ситуация в стране. Лукашенко ведь не только «наружу» обещал свой уход, но и внутри страны большому количеству людей, которые вынуждены оставаться на своих рабочих местах, вплоть до самого верха.

«Ну, потерпите меня еще немного», — говорил он им. «Этот срок точно последний!» — рассказывал нам круглостольный демократ, объясняя новую Конституцию.

Но мы видим, что нет, ни разу! Она про другое — про то, что он хочет быть вечным. И в этом проблема. Золотая рыбка может исполнять желания только до определенного момента. Но когда ты захотел стать владычицей морскою, тут что-то сломалось, и ты вернулся к корыту.

Как на осознание ситуации, того, что Лукашенко фактически «кидает» не только чужих, но и своих, повлияет на настроения аппарата — очень интересный вопрос. А силовой аппарат умеет только карать. Можно поставить на производство сколько угодно замов по идеологии, но они умеют только контролировать потоки и не умеют создавать стоимость, не умеют управлять. Для этого нужно сотрудничество людей, которые там остаются.

Такие люди есть, яркий пример — Каллаур, который сохраняет суверенную банковскую систему, а что происходит на улицах, ему все равно... Но это же все равно какая-то сделка с совестью, вопрос цены.

А Лукашенко может хотеть все, что угодно. Ключевой вопрос — может ли. Поэтому ему так много нужно говорить, мол, если не Россия, то все, кругом враги, через нас идут, я ж говорил, все угрозы направлены на Россию — как-то неуютно ему становится в одиночестве, как-то сквозит, ночь темна и полна ужасов…

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