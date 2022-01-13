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Письмо в бутылке от мальчика из Минска нашли за пять тысяч километров через три года

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  • 13.01.2022, 16:23
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Письмо в бутылке от мальчика из Минска нашли за пять тысяч километров через три года

Послание написал 11-летний Саша.

Жители североирландского города Белфаст (Великобритания) во время прогулки на пляже нашли письмо в бутылке, которая за три года проплыла пять тысяч километров, и решили отыскать отправителя.

Об истории пишет nashaniva.com со ссылкой на издание Donegal Daily.

Рита Симмондс и Киран Мэррон нашли в песке бутылку, в которой находилась записка и два доллара. Пара аккуратно откупорила бутылку и узнала, что послание написал 11-летний Саша.

Автор послания рассказывал, как три года назад бросил бутылку в океан в американском Оушен-Сити (Мэриленд). В записке был указан телефонный номер, но он оказался отключен.

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