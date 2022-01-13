Привет Путину от «Великого Турана» 7 Telegram-канал "СерпомПо"

13.01.2022, 16:33

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Глава Кремля получил жесткий отлуп.

И нет, речь, конечно, не о американских сенаторах и их очередных фанерных санкционных угрозах, на которые в Кремле уже перестали обращать внимание .

И даже не о НАТО, которое дипломатично послало Путина с его ультиматумом "никогда" не принимать в Альянс Украину

Тут и школьнику было очевидно, что НАТО де-юре не могло бы дать таких "гарантий" Кремлю, даже если б захотело. В таком случае оно официально и публично отказало бы Украине в субъектности.

А такое было "зашкваром" даже во времена Realpokutik, когда дедушка единоросса Никонова заключал с "партнером" Риббентропом небезысвестный пакт, засекречивая протокол о разделе сфер влияния в Европе. Ну не готов Столтенберг играть в сговоры и разделы в стиле 30-х гг. прошлого века.

Да и не собирается никто в ближайшей исторической перспективе принимать в НАТО Украину и Грузию (в том числе из-за их неурегулированных территориальных проблем). И это тоже всем известно.

Так что тут, скорее, наоборот одни профиты. Главный - Путин снова в тусовке с большими западными дядями.

И еще - тема с угрозой со стороны недоговороспособного "агрессивного блока НАТО" сразу же активно закрутилась во всех телевизорах страны. Отличный ход для поддержания образа внешнего врага - это чуть ли не единственное, на чем пока еще держится путинский режим.

А вот реально наш собиратель "русского мира" получил по щам не от врагов, а от своих друзей и союзников-диктаторов по "тюркскому миру". Оплеуху от Казахстана, который вдруг попросил путинских одкбэшников, которые еще и окопаться-то не успели, на выход.

И щелчок по носу от Азербайджана, за спиной которого не особо прячась, проигрывал очередным ятаганом главный путинский друг - Эрдоган ибн "Великий Туран".

Алиев сегодня практически прямо заявил, что (очередное уже) вторжение азербайджанской армии на территорию Армении (не спорного Карабаха - прим.), на этот раз в области Гегаркуник 11 января связано с военной операцией в Казахстане.

Цитата: "Возможно, причина вчерашнего – в событиях на пространстве СНГ. Видимо, (армяне - ред.) рассчитывают на помощь (ОДКБ, где сейчас номинально председательствует Армения - ред.). Но пусть помнят, никто нас не сможет остановить, как это было во второй карабахской войне. Единственное, что нас останавливает – наше нежелание третьей войны. Именно по этой причине, в 21:30 я отдал приказ министру обороны остановиться".

Короче, снова здорово. Вернее, наоборот. Выставил Токаев путинских десантников из Казахстана. И тут же Алиев Путину вдогонку : "Ты кто такой? Давай, до свидания!" И, конечно, в очередной раз: "Где твой ОДКБ, Пашинян?".

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