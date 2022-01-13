Диетолог перечислила улучшающие настроение продукты

Диетолог перечислила улучшающие настроение продукты1
- 13.01.2022, 16:43
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Каким из них стоит отдать предпочтение?
Улучшить психологическое состояние могут определенные продукты питания, в том числе жирная морская рыба и орехи. Об этом рассказала в четверг, 13 января, диетолог Светлана Фус в беседе с «Народными новостями».
По ее словам, в составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Кроме того, как заверила врач, такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю, пояснила диетолог.
Справиться с тревогой также позволят орехи. Фус, в частности, отметила грецкие орехи, в которых содержится больше всего успокаивающих нервы веществ.