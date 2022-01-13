закрыть
13 января 2022, четверг, 17:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Диетолог перечислила улучшающие настроение продукты

1
  • 13.01.2022, 16:43
  • 2,044
Диетолог перечислила улучшающие настроение продукты

Каким из них стоит отдать предпочтение?

Улучшить психологическое состояние могут определенные продукты питания, в том числе жирная морская рыба и орехи. Об этом рассказала в четверг, 13 января, диетолог Светлана Фус в беседе с «Народными новостями».

По ее словам, в составе рыбы находятся полиненасыщенные жиры Омега-3, которые могут облегчить симптомы депрессии и снять тревогу. Кроме того, как заверила врач, такую рыбу следует употреблять два раза в неделю. Однако предпочтение стоит отдать анчоусам, сардинам, сельди и лососю, пояснила диетолог.

Справиться с тревогой также позволят орехи. Фус, в частности, отметила грецкие орехи, в которых содержится больше всего успокаивающих нервы веществ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип