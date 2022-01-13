В Казахстане исчезают упоминания о Нурсултане Назарбаеве 7 13.01.2022, 16:57

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Тихая борьба с «культом личности»?

В Казахстане заметили, как постепенно исчезают упоминания об экс-президенте страны Нурсултане Назарбаеве. На фото в зале департамента полиции еще недавно на стене была его цитата с фамилией. На вчерашнем совещании в том же помещении, которое проводил президент Касым-Жомарт Токаев, цитата на стене осталась, но исчезла фамилия Назарбаева, сообщает "Еврорадио" Тихая борьба с "культом личности"?

Во время недавнего политического кризиса в Казахстане "лидер нации" Нурсултан Назарбаев пропал. Он руководил страной с советских времен, но несколько лет назад осуществил "транзит власти" — президентом стал Токаев, но реальная власть оставалась у Назарбаева. Однако в январе 2022-го Касым-Жомарт Токаев забрал у Нурсултана Назарбаева пост главы Совбеза, заменил ряд его людей у власти (а некоторых арестовал) и пообещал "раскулачить" крупный бизнес, связанный с экс-президентом (с его кланом). До сих пор точно неизвестно, где находится Назарбаев. Токаев о нем просто не упоминает.

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