Как Литва сыплет калийную соль на раны режима 13.01.2022, 17:16

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Белорусы отреагировали на расторжение контракта с «Беларуськалием».

Правительство Литвы 12 января подтвердило принятый в декабре вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами и белорусским гигантом по производству удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто.

Экономисты считают, что это может стать сильнейшим ударом по режиму Лукашенко. Россия также не спешит на помощь. Владимир Путин заявил, что компании из РФ могут прилично заработать на удобрениях с учетом ситуации, сложившейся на мировом рынке удобрений. Об этом он заявил на встрече с гендиректором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным.

Как белорусы реагируют на санкционный удар по одному из флагманов режима? Сайт Charter97.org собрал реакцию читателей в комментариях.

«Кстати, а YARA заметили, как резко отказалась? Забавно, правда?»

«Землекопы, готовы махать лопатой и киркой бесплатно? Готовы. Я рад за вас».

«Насыпали калийной соли на раны режима».

«Беларуськалий имеет свою долю в порту в Клайпеде. Нужно немедленно ее национализировать и выставить на торги с допуском только западных покупателей».

«Наконец-то в формулировках начинает исчезать эта гребаная поликоректность, маскирующая истинную проблему! Лучше поздно, чем никогда».

«Головатый на своем BMW будет возить в багажнике и в прицепе Как ашщущэния?»

«Надеюсь, что литовцы нашли решение унижающей их проблемы без больших финансовых потерь. Да, прокололись, нашли и наказали стрелочника (не уверен, что именно он виноват, но наказали увольнением) и придумали, как уйти от штрафных санкций (тоже не уверен, что получится), но в результате будет то, что мы хотим. Спасибо, друзья».

«Литовцам спасибо за принятое решение уничтожения снабжения диктатуры врага белорусов Луки».

«Если с 1 февраля перекроют транзит, то куда «Беларуськалий» перенаправит потоки? Наверное, в Венесуэлу или Зимбабве? На подводах, если что, а проводником Азаренка Гришку назначить».

«Тут ОДКБ не поможет».

«Какой курс до конца недели? Да черт с ним, Вова дай грошы, будет дефолт!»

«А как же теперь контрабандные сигареты в Литву отправлять будут?» — резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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