Минская группа, поддержавшая протесты в 2020, сыграет на одном из крупнейших фестивалей мира 1 13.01.2022, 17:24

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Музыканты выступят на одной сцене с Fatboy Slim, Maroon 5, Papa Roach и Билли Айлиш.

Афиша группы Molchat Doma в конце 2021 года была печальной: пришлось из-за пандемии перенести несколько концертов европейского тура: в Риге, Амстердаме, Лейпциге, Праге и Вене. Зато в апреле группа летит в Америку, сообщает belsat.eu.

Сначала минское трио выступит в мексиканском Монтеррее на Tecate Pal Norte Festival – там будут выступать The Strokes, Maroon 5, Papa Roach и другие звезды.

Оттуда поедут в Калифорнию на фестиваль Coachella – один из крупнейших и известнейших в мире музыкальных фестивалей. В один день с «Домами», 17 апреля выступит рэпер Йе (так теперь зовут Канье Уэста), Fatboy Slim, Run the Jewels и другие, а за день до них должна петь Билли Айлиш.

Потом Molchat Doma собираются через выступления в Аризоне и Техасе выбраться на северо-восток Соединенных Штатов с заездом в Канаду, и концертировать там до конца мая. Потом должны вернуться в Европу, выступить в Барселоне, Хельсинки, Катовице, Осло и на португальском Festival Vodafone Paredes de Coura.

В том году группа поддержала белорусские протесты и дала песню для сборника в поддержку пострадавших от насилия силовиков. Представить, что группа думает о ситуации на родине, можно из песен и клипов «Не смешно» и «Звезды».

Музыкальный проект Molchat Doma собрался в Минске в 2017 году, играет пост-панк, синти-поп и нью-вейв, записал три студийных альбома. Группу довольно быстро заметили в Европе, в том числе благодаря выступлению на Tallin Music Week.

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