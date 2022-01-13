Борис Грызлов станет послом России в Беларуси 13.01.2022, 17:30

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Борис Грызлов

Его кандидатура согласована лукашеновским МИД.

Как сообщает РИА «Новости», кандидатура Бориса Грызлова на посла России в Беларуси одобрена лукашенковским МИД.

Последние 20 лет Грызлов занимал различные посты во власти — главы МВД, спикера Госдумы, одного из функционеров «Единой России» и представителя Москвы в контактной группе по ситуации на востоке Украины.

Российские СМИ в один голос называют Грызлова политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин. Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают.

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