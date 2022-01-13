Экономист: Главный налоговый удар будет нанесен по малому бизнесу 13.01.2022, 17:35

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Это приведет к негативным социальным эффектам.

Главный налоговый удар будет нанесен именно по малому бизнесу, где в штате один-два наемных работника и нет возможности масштабироваться. Особенно это коснется небольших населенных пунктов. Об этом на сегодняшнем брифинге, посвященном изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, рассказала старший научный сотрудник BEROC (Киев) Анастасия Лузгина.

Главными новшествами в Налоговом кодексе, по мнению эксперта Анастасии Лузгиной, являются увеличение налогов для индивидуальных предпринимателей.

«В 2022 году почти все ИП, оказывающие услуги, потеряли возможность пользоваться «упрощенкой», также в два, три и более раз выросли ставки единого налога, а с 2023 года вовсе планируется отмена единого налога для «ипэшников». Власти станут брать с них подоходный налог, ставка которого в 2022 году равна 16%, а в следующем возрастет до 18%, либо предлагают перейти в разряд «самозанятых». В этом случае ИП лишаются возможности нанимать людей. Если же они по-прежнему хотят работать, привлекая наемную силу, то тогда необходимо применять УСН и платить в 2022 году 6% с выручки, а не 5%», — рассказала о главных нововведениях Анастасия Лузгина.

Отвечая на вопрос корреспондента газеты «Белорусы и рынок» о том, по каким ИП повышение налогов ударит сильнее всего, она заявила, что главный налоговый удар будет нанесен именно по малому бизнесу, где в штате один-два наемных работника и нет возможности масштабироваться. Особенно это коснется небольших населенных пунктов, где той же парикмахерской невозможно вырасти в объемах. Это приведет к росту цен на услуги и падению спроса. Поэтому часть ИП рассматривает варианты закрытия бизнеса.

«У них остается вариант перехода в разряд «самозанятых», которые с 2023 года будут платить налог в 10%, включающий отчисления в ФСЗН. Этот сбор будет называться «налог на профессиональную деятельность. Он уже есть в РФ, но несколько иной, там ставка не 10%, а 4 или 6%, но без взносов в ФСЗН», — отметила эксперт.

Важным, по мнению сотрудника BEROC, является и введение нового налога – на иностранные компании, торгующие в интернете. Отвечая на вопрос, вырастут ли цены на посылки, она заявила, что пока однозначно говорить об этом нельзя, потому что компании могут перекладывать НДС на покупателей, а могут и нет. «Насколько цены вырастут, точно не определить, возможно, не на размер НДС (он составляет 20%, - прим. «Белорусы и рынок»), но пока нельзя сказать конкретно, тем более что в список входят и российские компании», — рассказала Анастасия Лузгина.

Отвечая на вопрос журналиста «Белорусы и рынок» о планируемом властями росте сбора налогов, она рассказала о настроениях среди ИП. «Насколько планы властей оправдаются, сказать сложно. Говоря о перспективах, индивидуальные предприниматели рассказывали о том, что в 2022 году продолжат работать, потому что остается «упрощенка» и единый налог, хотя он и взлетел в разы, но в дальнейшем часть из них рассматривают варианты закрытия бизнеса», — рассказала она.

По ее мнению, малый бизнес пострадает прежде всего в малых городах, где может сократиться количество парикмахерских, салонов и маленьких магазинчиков. Это приведет к негативным социальным эффектам – количество инфраструктурных объектов сократится, упадет уровень оказываемых услуг.

Сегодня в стране 95% ИП работают по «упрощенке», либо платят единый налог. Это почти 300 тысяч человек, не считая наемных работников. Газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась: есть ли варианты закрытия бизнесов или ухода части из них, кто не сможет работать с прибылью, платя взлетевшие в разы налоги, в «серую» зону?

«Да, о закрытии и уходе в серую зону говорят некоторые «ипэшники», особенно «маленькие» бизнесы рассматривают такую возможность. Потому что для некоторых это дополнительный заработок, и в новых условиях нет смысла заниматься этой деятельностью легально. Как государство будет контролировать этот процесс — неясно», — ответила Анастасия Лузгина, добавив, что часть ИП перейдет в статус «самозанятых», часть станет микроорганизациями и общее число ИП сократится. Точно будут изменения структуры малого бизнеса Беларуси в 2023-м, но так как остается еще некая возможность работать, то пока сложно сказать, как изменится соотношение в этом году».

Рассказывая о влиянии повышения налогов на рост цен (кроме роста налогов для ИП подняты ставки других налогов, выросли акцизы, появились НДС для интернет-магазинов и налог на первую квартиру), она заявила, что инфляция из-за этого может вырасти в текущем году. «На некоторые позиции цены вырастут, но значительного эффекта я не ожидаю, хотя расчеты не проводила. Ведь основная часть ИП, которая пострадает от нововведений в Налоговый кодекс, использует УСН, ставка которой поднялась с 5 до 6%, так что в этом году это повышение не окажет, по моему мнению, существенного влияния на инфляцию. Разве что цены на услуги в малых городах вырастут ощутимо», — сказала экономист.

«То, что законодатель упорядочил и упростил градацию налогообложения для малого бизнеса, это плюс. Как и то, что для самозанятых со следующего года будет разработано приложение, в котором они смогут, не занимаясь сложной бухгалтерией, в пару кликов заплатить налоги. Но не совсем понятно, почему именно для ИП ужесточили условия – можно было бы сделать как в России, когда сам ИП выбирает вариант налогообложения. Не надо было ограничивать их – у нас с 2023-го не будет иного варианта, как подоходный налог в 18%. На мой взгляд, надо было предоставить сотням тысяч людей выбирать между тремя вариантами: «упрощенкой», «самозанятыми» и ИП с подоходным. Это меняет ландшафт ведения малого бизнеса в Беларуси», — подвела итог брифинга Анастасия Лузгина.

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