Как защитить авто от грязи и царапин 1 13.01.2022, 17:44

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Топ-5 способов.

Принадлежащий внешний вид необходим не только для людей, но и для их автомобилей. Царапины от веток или камешков могу знатно испортить настроение владельца и спровоцировать значительные затраты на работу маляров.

Для того чтобы уберечь свои нервы и кошелек "Апостроф" делится действенными методами защиты авто от царапин и грязи.

Жесткий воск

Это самый дешевый и самый простой в реализации вариант: нанести жесткий воск во время мытья или полировки машины. Благодаря нему появляется тонкая плёнка с гидрофобным и антистатическим эффектом, поэтому кузов будет просто отталкивать воду. Однако от царапин такой способ не убережет.

Жидкое стекло

Это самый доступен вариант для большинства автоводителей. Химический состав жидкого стекла создает защитный слой на кузове, отталкивая воду и придавая блеск. Процедура нанесения проста в исполнении. Следует растереть жидкость по автомобилю и несколько дней избегать контакта с водой, чтобы стекло окрепло. Это надежная защита от грязи и маленьких царапин.

Керамическое покрытие

Как говорится, цена равна качеству. Керамическое покрытие - это нанесение на машину зерен оксида титана, диоксида кремния и некоторых неорганических соединений, они составляют основу керамики. К тому же оно гарантирует эффектный блеск и гидрофобный эффект.

Виниловая пленка

Часто ее используют как альтернативу покраске, потому что это действительно дешевле. Такая пленка достаточно плотная и толстая, поэтому защитит автомобиль от механических повреждений: царапины, легкие ушибы.

Прозрачная полиуретановая пленка

Она не изменит внешний вид авто, не портит его, но стоит дороже всего. Однако если вы все же решились ее поклеить, то помните: используя дешевую пленку, при демонтаже она может отклеиться вместе с лаком, что принесет еще больший ущерб. А наилучший способ это сочетать полиуретановую пленку с керамикой. Такой союз максимально убережет ваш автомобиль.

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