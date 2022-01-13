В Австралии температура воздуха превысила 50 градусов 13.01.2022, 18:52

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В пятницу жара может еще больше усилиться.

В северном австралийском городе Онслоу зафиксирован температурный рекорд. В четверг, 13 января, воздух в данной местности прогрелся до 50,7 градуса по Цельсию. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что в последний раз такая температура в стране была более шестидесяти лет назад в городе Уднадатта на уровне 36,5 градусов. Однако он был расположен посреди пустыни, в штате Южная Австралия.

В австралийском бюро метеорологии объяснили аномальную жару отсутствием грозовой активности вдоль побережья региона.

В свою очередь, синоптики прогнозируют, что в пятницу жара в этом регионе может еще больше усилиться, но вскоре ожидается похолодание.

Напомним, в Аргентине температура воздуха также побила рекорды. Этими днями достигла 45 градусов тепла. В связи с этим, сотни людей остались без электричества.

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