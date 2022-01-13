Кошмар для луканомики 5 13.01.2022, 19:01

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Скинуть Лукашенко помогут экономические сложности.

Скинуть Лукашенко могут не протесты, а экономические сложности, пишет в «Новом времени» политический эксперт Иван Яковина.

На этой неделе все настолько пристально следили за Казахстаном и событиями в этой стране, что почти не заметили очень важную новость, которая пришла из Норвегии, но в первую очередь затрагивает Беларусь, точнее — ее экономику. Европейцы нанесли удар по святому, по самому ценному экономическому активу Александра Лукашенко.

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