закрыть
13 января 2022, четверг, 20:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в Беларуси 14 января?

  • 13.01.2022, 19:30
  • 1,762
Какой будет погода в Беларуси 14 января?

Прогноз синоптиков.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 января из-за сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно, днем с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, в основном дождь. Утром и днем во многих районах ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью местами возможен слабый туман, по востоку слабый гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, днем местами до 21-24 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 1-7 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип