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«Новые Известия»: Любопытная ситуация сложилась с завезенными Лукашенко в Беларусь мигрантами

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  • 13.01.2022, 19:34
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«Новые Известия»: Любопытная ситуация сложилась с завезенными Лукашенко в Беларусь мигрантами

Иран отказался принимать назад своих нелегальных мигрантов из Беларуси.

Любопытная ситуация сложилась в Беларуси после того, как Лукашенко наприглашал в свою страну нелегальных мигрантов, чтобы те штурмовали границу с Евросоюзом. Оказалось, что большую часть приглашенных составили террористы. В ноте Посольства Ирана в Беларуси, направленной МИДу этой страны, черным по белому сказано, что Иран не может вернуть в страну 96 мигрантов, застрявших в Беларуси, поскольку эти люди причастны к экстремистским или террористическим группировкам, пишет российская газета «Новые Известия».

Вот и получается, что тот, кто громче всех кричал «террористы», привёз в страну реальную террористическую угрозу. И это не одного-двух человек, а как минимум 96.

Сетевой аналитик Дмитрий Плахов в этой связи отмечает еще и вот какой факт:

«Кстати, вы заметили, что пропагандисты «кинули» застрявших на границе нелегалов? Ещё совсем недавно они постоянно ездили к ним, снимали на камеру, пускали слёзы лицемерия и буквально орали со всех своих ресурсов о том, что их нужно пустить в Европу. Теперь, когда Лукашенко проиграл развязанную самим же собой гибридную войну против Запада, пропагандистам судьба мигрантов стала резко безразлична.

Иран отказался принимать террористов, поэтому они останутся в Беларуси. И что будет с ними делать Лукашенко? Вполне возможно, что в ОМОНе и ГУБОПиКе в ближайшее время будет пополнение. Такие кадры там нужны…»

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