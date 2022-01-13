В Беларуси вводится обязательная сертификация электронных сигарет 2 13.01.2022, 20:33

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С 1 апреля.

В Беларуси с 1 апреля 2022 года обязательной сертификации будет подлежать нетабачная никотиносодержащая продукция, в том числе — электронные сигареты, сообщает пресс-служба Госстандарта.

При обращении на рынке Беларуси такой продукции (электронные сигареты и жидкости для них) обязательным будет наличие сертификата соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Исключение будут составлять только электронные сигареты, произведенные в Беларуси, или ввезенные в страну до 1 апреля.

Вводятся также требования к информации, которую нужно будет указывать на потребительской упаковке товара, а также к документам, подтверждающим безопасность продукции. На законодательном уровне будет ограничено содержание никотина в жидкостях.

Выдавать сертификаты будет Белорусский государственный институт метрологии и Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации.

Никотиносодержащая продукция включена в Единый перечень продукции, к которой устанавливаются обязательные требования Таможенного союза. Однако технический регламент на эту продукцию не принят — его разрабатывает Армения. Это позволяет устанавливать обязательные требования по подтверждению соответствия в государствах — членах Евразийского экономического союза. Требования, установленные в перечне, будут действовать до вступления в силу соответствующего технического регламента ЕАЭС.

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