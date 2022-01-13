«Луч» выпустил часы в честь белоруса – героя Чили 13.01.2022, 21:59

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Завод выпустил модель часов, посвященных Игнату Домейко.

Завод «Луч» в рамках лимитированной коллекции «Асоба» выпустил модель часов, посвященных Игнату Домейко – выдающемуся белорусу, геологу и национальному герою Чили, передает belmir.by.

В честь нашего соотечественника в Чили названы вулканическая гряда Кордильера-Домейко, горный хребет Домейко, порт Пуэрто-Домейко, город Домейко, а также многие улицы, научные и образовательные учреждения.

В космосе его имя носит малая планета – астероид 2784 Домейко, открытый в 1975 году чилийцем Карлосом Торресом. На Земле — моллюск наутилус домейкус, минерал домейкит, фиалка домейкиана.

И все это в честь белоруса, который окончил начальную школу в городе Щучине и Виленский университет, был близким другом Адама Мицкевича, одним из основателей общества филоматов и филаретов.

В 2022 году исполняется 220 лет со дня рождения Игната Домейко. К этому юбилею и приурочен выпуск эксклюзивных часов.

Влагозащищенный стальной корпус сделан в форме осколка минеральной породы с вкраплениями элементов разных оттенков, на строгом циферблате – формула домейкита, а на крышке – карта горного хребта Домейко.

На обороте есть особенность – можно наблюдать за работой механического калибра «Луч 1801» через тонированное бронзового цвета стекло.

Экземпляр часов 23 декабря 2021 года передан в музей имени Игната Домейко, который находится на базе средней школы имени А. И. Сташевской в городском поселке Мир.

В музее хранится рукопись ученого, минералы, которые он открыл, труды геолога и даже капсула с прахом. Ученики школы проводят экскурсию в том числе на испанском языке.

А 30 декабря модель поступила в продажу, купить ее можно в сети фирменных магазинов предприятия. Всего изготовлено 220 экземпляров, каждый со своим номером.

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