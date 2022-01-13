Украинский спутник «Січ-2-30» запустили в космос 4 13.01.2022, 22:09

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На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

Сегодня, 13 января, состоялся запуск в космос украинского спутника "Січ-2-30". Запуск транслировали на канале SpaceX в YouTube.

Старт произошел в 17.26 по минскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США).

Украинский спутник запустили в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9. В целом миссия Transporter 3 отправила в космос 105 аппаратов.

Компания SpaceX в Twiiter опубликовала видео успешного приземления первой ступени ракеты Falcon 9.

Как уточнил в Facebook глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, ориентировочно в 18.30 спутник отделится от ракеты Falcon 9, а в 20.15 пролетит над территорией Украины и вскоре выйдет на связь.

"Назначение спутника "Січ-2-30" – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, ликвидация последствий стихийных бедствий. То есть это спутник для гражданских задач. При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", – написал Тафтай.

Украина отправила спутник в США в декабре 2021 года.

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