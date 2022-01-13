Лукашенко не дают покоя массовые протесты 2020 года 4 13.01.2022, 22:38

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Диктатор хочет освободить банду Эйсмонт-Басков-Шакута от срезания ленточек во дворах домов?

В Беларуси в связи массовыми протестами 2020 года планируют усилить ответственность председателей правлений товариществ собственников жилья за эксплуатацию и сохранность общего имущества. Об этом сегодня, 13 января, было заявлено на совещании Лукашенко с так называемым правительством.

В ходе совещания диктатор соврал, что во время августовских событий 2020 года якобы был нанесен ущерб некоторым зданиям и общественному имуществу, в большинстве случаев это происходило «по инициативе руководителей организаций собственников жилья».

«Все мы видели, какой ущерб был нанесен зданиям, сооружениям и общественному имуществу в результате так называемых протестных акций. Слава богу, что еще не сожгли столицу, как это сделали с финансовой столицей Казахстана», — сказал он.

По словам Лукашенко, якобы нанесенный ущерб зданиям не беспокоил председателей ТСЖ, а где-то это происходило по инициативе самих руководителей. При этом на устранение последствий якобы тратились огромные деньги.

Напомним, что в Беларуси проходили мирные акции протеста. Люди во дворах и на балконах вывешивали бело-красно-белые флаги и ленточки, устраивали дворовые концерты. Срезать ленточки по столичным дворам ездила банда в составе пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, экс-главы ФХБ Дмитрия Баскова и бойца Дмитрия Шакуты. На снятие флагов диктатор отправлял сотрудников МЧС.

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