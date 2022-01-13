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Самый популярный ролик в YouTube набрал более 10 млрд просмотров

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  • 13.01.2022, 23:06
  • 7,282
Самый популярный ролик в YouTube набрал более 10 млрд просмотров

Ролик попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Ролик на YouTube с детской песней Baby Shark Dance об акуленке от южнокорейского коллектива Pinkfong первым в истории видеоплатформы набрал 10 млрд просмотров пользователей.

Об этом 13 января коллектив сообщил в Facebook.

Клип, загруженный в июне 2016 года, на 13 января 2022 года посмотрели 10,002 млрд раз.

Отметку "нравится" ролику ставили 32 млн раз.

Самым просматриваемым видео YouTube песней Baby Shark Dance стала в 2021 году, попав в Книгу рекордов Гиннесса с 8 млрд просмотров.

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