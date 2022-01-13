HBO и CNN сняли документальный фильм об отравлении Навального 1 13.01.2022, 22:46

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Алексей Навальный

Снял картину канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр.

HBO Max и CNN Films сняли документальный фильм про российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Снял картину под названием «Навальный» канадский режиссер-документалист Дэниел Роэр.

В описании фильма говорится: «В августе 2020 года самолет, следовавший из Сибири в Москву, совершил аварийную посадку. Один из его пассажиров, лидер российской оппозиции Алексей Навальный, был серьезно болен. Его доставили в местную сибирскую больницу, а затем эвакуировали в Берлин, где правительство Германии установило, что он был отравлен смертельным нервно-паралитическим веществом „Новичок“»

«Ну а теперь есть две новости. Плохая и хорошая. Плохая: в тюремной библиотеке ИК-2 нет подписки на HBO Max, где этот фильм покажут. Хорошая: фильм готов, и вы точно посмотрите его раньше меня.

Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите», — написал Навальный в своих соцсетях.

В качестве исполнительного продюсера фильма, помимо прочих, указана соратница политика Мария Певчих.

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа 2020 года, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

По данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и соратников Навального, группа сотрудников ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению отравляющим веществом.

После этого Навальный опубликовал запись телефонного разговора с одним из фигурантов расследования. В ходе разговора тот фактически признался, что участвовал в операции по отравлению политика.

Сейчас Навальный находится в колонии. 2 февраля 2021 года Симоновский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока политика по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту «Шереметьево» после его возвращения из Берлина, где он проходил реабилитацию.

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