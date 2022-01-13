В Минске на стилобате и фасаде высотки заметили «разлом» 8 13.01.2022, 22:56

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Выглядит пугающе.

Неприятности не отпускают многострадальный ЖК «Аркадия». Когда, казалось бы, все уже наладилось и УКС почти закрыл чужую стройку, пришла большая… трещина. Заметили ее ориентировочно 11 января в районе дома №140 на улице Богдановича. «Разлом» прошелся по плитке с обеих сторон многоэтажки и даже немного забрался на фасад. Выглядит пугающе. Особенно в разрезе последних новостей, которые должны всех заставить быть внимательными и по возможности перестраховываться.

«Свечка» под номером 140, стоящая на стилобате, — дело рук «Тамбаза». Возводилась высотка с 2010 года и в 2014-м была успешно сдана. Стилобат же, по плитке которого и побежала внушительная трещина, выполняет функцию паркинга и «вместителя» коммерческих помещений.

Точно установить, что и как произошло, нам пока не удалось. Открыто говорить о происшествии встретившиеся жильцы не захотели (возможно, и не знали ничего), но, по слухам, «раскололся мир» именно 11-го числа и некоторые минчане, находившиеся в тот момент в квартирах, слышали странный громкий звук.

Onlíner также обратился в администрацию Советского района: сообщали ли люди или председатель товарищества о проблеме? Как рассказали в администрации, по данному вопросу обращений от граждан пока не поступало. Что ж, можем посмотреть на трещину, которая успела забраться на дом. Тоже с двух сторон.

Что и говорить, трещина — это не шутка. И игнорировать такой звоночек не стоит, даже если кому-то и кажется, что все в порядке. Тщательное обследование конструкций и вердикт профессионалов уж точно не помешают. Правда, за чей счет — видимо, вопрос, так как застройщик давно «схлопнулся» и за скрытые (а даже и открытые) дефекты отвечать не будет.

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