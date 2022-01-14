Евросоюз продлил экономические санкции против России 14.01.2022, 8:03

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Санкции будут действовать до 31 июля 2022 года.

Европейский Союз продлил еще на шесть месяцев - до 31 июля 2022 года - срок действия санкций, которые были введены в отношении отдельных секторов экономики России. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Европейского совета, передает dw.com.

Решение продлить экономические санкции против Москвы было принято еще в середине декабря 2021 года на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. "Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и перейти к реализации минских соглашений", - заявил тогда председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Санкции как ответ на дестабилизацию ситуации в Украине

Экономические санкции ЕС были впервые приняты 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине. Незадолго до этого над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", погибли все 298 человек, находившихся на его борту.

По данным Международной следственной группы (JIT), самолет сбили пророссийские сепаратисты с территории, находящейся под их контролем. Санкции в отношении РФ были усилены в сентябре 2014 года, а в марте 2015 года Европейский совет принял решение увязать их продолжительность с полным выполнением Минских соглашений.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют ограничительные меры, введенные в связи с аннексией Крыма. "Крымский" пакет штрафных мер в числе прочего предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет европейским компаниям на заход круизных лайнеров в порты Крыма и оказание других туристических услуг на полуострове, а также на поставки оборудования и инвестиции.

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