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Lenta.ru: Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в идиотскую ситуацию

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  • 14.01.2022, 8:27
  • 9,122
Lenta.ru: Лукашенко попытался подарить цветы мужчине и попал в идиотскую ситуацию

Российский портал обратил внимание на цинизм диктатора.

Лукашенко попал в абсурдную ситуацию. На церемонии награждения он попытался подарить цветы мужчине, однако тот не смог их принять — у него не было рук. На инцидент обратил внимание российский портал lenta.ru.

Действие произошло 11 января на вручении наград за духовное возрождение Беларуси. Получив букет от маленькой девочки, Лукашенко отправился с ним к сидящему в коляске человеку. Он протянул ему цветы, но, обнаружив, что награжденный не может принять награду, Лукашенко попытался положить цветы на него.

От конфуза Лукашенко спас стоявший рядом мужчина — он быстро перехватил букет и взял его себе. Лукашенко похлопал инвалида по плечу и пошел дальше по сцене. На запись церемонии в белорусских СМИ момент не попал.

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