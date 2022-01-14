Как выглядят и сколько стоят недостроенные дома, которые продаются в Беларуси 2 14.01.2022, 8:49

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Плюсы и минусы «коробок».

Построить дом стоит довольно дорого. На каком-то этапе, не рассчитав свои силы, людям приходится продавать свою незавершенную мечту. Сегодня в Беларуси можно купить много «коробок» — сайт zerkalo.io показывает примеры того, что сейчас есть на рынке.

Смолевичский район. В 35 км от МКАД, рядом лес и река

Недостроенный дом из газосиликатных блоков и метало-черепичной крышей продается в поселке Усяж в Смолевичском районе Минской области — это 35 км от МКАД. В объявлении указано, что объект готов на 60 процентов, за него просят 70 645 рублей или 27 500 долларов.

«Коробка» на бетонном фундаменте возведена в 2020 году и находится на участке в 15 соток. В нем два уровня, общая площадь (с учетом гаража) — 74 м2, жилая — чуть больше 28 м2, кухня 12.2 м2.

На объект не заведено отопление и канализация, электричество и газ находятся рядом.

В качестве бонуса к недострою идет лес и река, которые находится недалеко от участка. Отмечено, что место расположения очень живописное.

Малорита. Дом с мансардой и местной канализацией

В городе Малорита Брестской области, на участке почти в 15 соток строили деревянный одноуровневый дом с мансардой. Сегодня он выставлен на продажу за 47 525 рублей или 18 500 долларов (с торгом).

Продавец сообщил, что объект готов на 49 процентов (как именно это было высчитано не сообщается). Общая площадь дома почти 116 м2, а вот точный метраж жилой части не указан. Стоит он на ленточном монолитном фундаменте из бетона. Сделана крыша из шифера.

Централизованное газоснабжение и электричество в дом не подведены (но возможность подключиться есть), воду нужно брать из колодца.

Брестский район. Оштукатуренная «коробка» с электричеством на участке

В 2015 году в деревне Хабы Брестского района построили «коробку» из газосиликатных блоков и крышей из метало-черепицы. Теперь недостроенную недвижимость продают за 133 583 рублей или 52 000 долларов, также ее готовы обменять, правда на что не сообщается. Продавец написал, что дом готов на 70 процентов.

Недострой стоит на участке чуть больше 19 соток. В нем один «цоколь», один уровень и мансарда. Общая площадь помещения 125 м2 (жилая снова не указана). Центрального газоснабжения в доме нет (но можно подключить), электричество заведено на участок.

Минский район. Рядом с озером, близко к столице

Рядом с Минском, в деревне Волковичи продается недостроенный одноуровневый дом, который находится на участке в 17 соток. Место неплохое — до столицы близко, рядом озеро Птичь, в деревне есть магазин. Дом был построен в 2018 году. За «коробку» возле столицы назначена «кусачая» цена — 254 321 рублей или 99 000 долларов.

Отмечено, что дом готов на 70 процентов, его площадь — 117,5 м2 (жилая снова не указана). Он сделан из газосиликатных блоков, установлены стеклопакеты, крыша из битумной черепицы. Есть газ, центральный водопровод, местная канализация, свет на улице.

Смолевичский район. Дом из кирпича, рядом большой сарай

В 33 км от МКАД, в деревне Старина Смолевичского района, продается кирпичная «коробка» с готовностью 67 процентов, которая была построена в 2020 году. Цена недвижимости — 73 984 рублей или 28 800 долларов.

Одноуровневый недострой площадью 109 м2 (жилая не указана) стоит на участке чуть более 13 соток. Крыша из шифера, вставлены стеклопакеты, есть паровое газовое отопление, электричество, газ, центральный водопровод, местная канализация. Не хватает лишь отделки. Есть и сарай площадью 59 м2. Деревня находится рядом с лесом.

Гомельский район. С мебелью, но без канализации

В поселке Поляна Гомельского района продают кирпичный дом (без утепления) с пятидесятипроцентной готовностью за 92 480 рубля или 36 000 долларов. Недострой 1995 года сделан из кирпича с крышей из шифера. Его общая площадь — 102 м2, жилая — 71 м2, кухня огромная — 30 м2. Судя по фото, в доме уже жили — на небольшой площади стоит мебель.

В доме печное отопление, есть электричество, газ и вода на улице, а вот канализации нет. Участок занимает 10 соток, он огорожен.

Хозяин отметил бонусы: в пешей доступности река Сож, есть остановка общественного транспорта, продуктовый магазин, недалеко организованный пляж, дома отдыха и санатории, ресторан.

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