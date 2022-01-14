В Туркменистане «вспыхнуло»: сотни человек пришли к администрации из-за роста цен на продукты 10 14.01.2022, 8:56

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Полицейские испугались государственного переворота.

В Фарапском районе Лебапской области Туркменистана 10 января около 200 человек пришли к местной администрации из-за повышения цен на продукты питания, субсидируемые государством, пишет туркменская служба "Радио Свобода".

По данным издания, с 1 января 2022 года в магазинах цены на некоторые субсидированные продовольственные товары выросли в 7-8 раз. Например, 1 литр хлопкового масла, стоивший 3 маната ($0.8), в госмагазинах теперь продается за 24 маната ($6.8).

"Собравшиеся люди говорили, что если не будет субсидированных продуктов, то на их зарплаты, пенсии и пособия они не смогут выжить, покупая продовольствие по рыночным ценам. Они выражали недоумение тем, что с 1 января зарплаты, пенсии и пособия выросли всего лишь на 10 процентов, тогда как цены на субсидированные продукты выросли на 700-800 процентов", – рассказал корреспондент, ставший свидетелем акции.

Через некоторое время около 15 вооруженных военных в черных масках прибыли к администрации и оцепили здание. Приехавшие после них сотрудники полиции, как утверждает один из местных жителей, пригрозили их "расстрелять". "Полицейские начали кричать на людей: "Если еще попытаетесь таким образом собраться и поднять бунт, пеняйте на себя. Всех расстреляем на месте, ваши родственники не смогут даже получить ваши тела. Хоть и голодные, но лучше сидите дома мирно". Люди, испугавшись, быстро разошлись", – рассказал один из собравшихся.

Другой местный житель сообщил, что сотрудники полиции говорили с ними так, как будто они "собрались совершить государственный переворот". "Полицейские начали спрашивать: "Кто вас надоумил поднять бунт? Кто стоит за вами?» На самом деле, за голодным народом никого нет. У нас нет даже денег, чтобы купить еду", – сказал он.

Туркменская служба Радио Свобода отмечает, что стихийное собрание местных жителей совпало с усилением мер безопасности во всех регионах Туркменистана на фоне протестов в Казахстане. Несколько сотрудников органов безопасности рассказали изданию, что туркменские власти обеспокоены "возможными народными волнениями в Туркменистане".

Власти начали сокращать объемы отпускаемых населению субсидированных продуктов и повышать на них цены с конца прошлого года. От этих продовольственных товаров зависит большая часть населения Туркменистана в условиях экономического кризиса в стране, указывает издание.

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