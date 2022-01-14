Россия хочет заработать на калийных удобрениях, пользуясь проблемами Таракана 2 14.01.2022, 9:10

1,838

О чем говорили Путин с Мазепиным?

Россия готова воспользоваться открывшимся окном в международной торговле калийными удобрениями. Это следует из заявлений, которые сделал российский президент Владимир Путин на встрече с гендиректором «Уралхима» Дмитрием Мазепиным, пишет zerkalo.io.

Россия рассматривает возможности заработать на международной торговле удобрениями, «пользуясь конъюнктурой на рынке», заявил Владимир Путин во время разговора с главой российского агрохимического холдинга «Уралхим» Дмитрием Мазепиным. Встреча состоялась на следующий день после официального заявления Литвы о сворачивании транзит продукции «Беларуськалия» литовскими железными дорогами.

Несмотря на то, что «Уралхим» производит разные виды удобрений, на встрече особое внимание уделили калию. Мазепин сообщил, что цены на калийные удобрения в мире растут, а крупнейшими потребителями калийных удобрений остаются Китай, Бразилия, США, Европа и Индия, сделав акцент на хорошем спросе на рынке. При этом гендиректор холдинга подчеркнул, что сейчас в Европе у них почти нет партнеров в торговле этой продукцией.

— Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства. Я думаю, что и та, и другая задачи решаемы, хотя на первый взгляд кажется, что они взаимоисключающие. Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок, — заявил Владимир Путин.

«Уралхиму» принадлежит более 80% акций «Уралкалия» — конкурента «Беларуськалия».

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не бросит Беларусь в условиях санкций, однако он не стал рассказывать, готова ли Россия помочь Минску с транзитом белорусских калийных удобрений через свою территорию.

Напомним, накануне глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис сообщил, что страна до 1 февраля намерена расторгнуть соглашение о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» .

Литовские железные дороги подписали соглашение с «Беларуськалием» весной 2018 года, оно действует до конца 2023 года. Согласно ему, через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений в год.

Транзит удобрений «Беларуськалий» через Литву продолжается, несмотря на санкции, которые США ввели против белорусской компании с 8 декабря. Причина в том, что до вступления санкций в силу литовским железным дорогам белорусской стороной был перечислен аванс на несколько месяцев вперед.

Эта неоднозначная ситуация стала причиной скандала в правительстве Литвы — о готовности подать в отставку заявили глава МИД Габриэль Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис.

21 декабря правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений «Беларуськалий» и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. Однако окончательное решение оставалось за правительством Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».