Как приобрести в Беларуси квартиру без денег на руках? 14.01.2022, 9:20

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Не только кредит.

Когда говорят о покупке квартиры, то часто подразумевают покупку в кредит. Но на самом деле вариантов решения жилищного вопроса как минимум пять, а различных программ и вариантов еще больше.

Кредит

После кредитного дефицита 2020 года на рынок вернулись шесть банков, которые предлагают 29 программам кредитования жилья.

Если не брать в расчет партнерские кредиты со ставкой около 12%, которая действует только первый год, то минимальная ставка сейчас стартует от 20,22%. Это программа «Строительства жилья под залог» от Приорбанка. При таких условиях, если взять кредит на 50 тысяч рублей, то за 5 лет вместе с процентами придется выплатить 75 676 рублей. То есть переплата составит половину взятой у банка суммы.

На больший срок можно рассматривать кредит «Ипотека экспресс» от Беларусбанка, который выдают на 20 лет под 21% годовых. При тех же 50 тысячах переплата составит 105 тысяч рублей, превысив изначальную сумму в два раза, пишет Myfin.by.

Лизинг

При лизинге финансовая компания, с которой вы заключаете договор, выкупает недвижимость у владельца или застройщика и передает вам в пользование. И уже после того, как вы выплатите всю сумму и проценты, которые оговорены в условиях, квартира перейдет в вашу собственность.

Но вне зависимости от того, находится она в собственности или нет, там можно будет прописаться, сделать ремонт, перепланировку и даже сдавать квартиру в аренду.

Рассрочка

Рассрочить платежи предлагают практически все застройщики, как крупные, так и те, кто ведет только один проект. У такого формата финансирования нет переплат, которые в 1-2 раза превышают изначальную сумму. Однако при рассрочке обычно добавляют в среднем от 10 до 40 долларов за квадратный метр. Разные застройщики предлагают внести от 20% до 40% первый взнос, а срок длительностью от полугода до 6 лет.

С рассрочками есть две проблемы: выплаты привязаны к курсу доллара и слишком короткие сроки. Платежи могут доходить до 3-4 тысяч долларов в месяц. Однако в крупных проектах вроде Новой Боровой или «Минск-Мире» есть варианты, которые могут быть сравнимы с кредитом по сумме месячных платежей, но без такой значительной переплаты. Это выгодно особенно в том случае, если вы получаете доход в валюте.

Рассрочка у физлица

Это не слишком распространенная практика, но вторичную недвижимость можно купить без кредита и любых других привлечений сторонних средств. Конечно, при условии, что продавец и покупатель найдут общий язык. Но физлица на самом деле могут заключить договор с условием рассрочки, не прибегая к помощи банков. Стороны договариваются о первом взносе, сроках и размерах платежей, привязке к курсу доллара, возможности досрочного погашения и оформляют сделку по всем правилам.

Договор важно составлять с юристами и продумать все его детали. И для покупателя и для продавца есть нюансы, которые могут создать проблемы. Это и возможность зарегистрировать детей, оформить право собственности, сделать ремонт и возмещать его стоимость в случае разрыва договора.

Trade-in

Многие застройщики и крупные агентства предлагают учесть стоимость вашей квартиры при покупке новой. Это работает по двум схемам:

Недвижимость может выкупить застройщик. Если сумма оценки будет равна покупаемой квартире, то вы просто произведете обмен. А если стоимость квартиры меньше, то она станет первым взносом. Остальную часть можно будет выплатить в рассрочку.

Недвижимость берет в работу агентство. А квартиру, которую вы собираетесь купить, бронируют до момента продажи. Вырученную сумму вносят в счет покупки, если она равна стоимости квартиры, то на этом все закончится. Если дешевле, то станет первым взносом, а если больше, то вернут разницу.

С такими программами работают в Новой Боровой, «Фарфоровом», «Олимпик парке», «Монтерее».

Итог

Несмотря на то, что инструментов несколько, самым используемым все равно останется банковский кредит. Это самый привычный и предсказуемый способ привлечь деньги: нет скрытых условий, нет привязки к плавающему курсу валюты, а сам процесс отработан до мелочей.

Если рассматривать финансирование недвижимости пристальней, то можно найти варианты, которые будут выгоднее кредита и по уровню ежемесячных платежей и по переплате. В основном это рассрочки у застройщиков на крупных проектах, при условии, что у квартиры не слишком большой метраж.

Но уровень доверия к таким инструментам ниже, потому что суммы слишком большие, а неуверенности в курсах валют или правильности составления договора между физлицами слишком много. На данный момент программы не отличаются особой гибкостью, но они присутствуют на рынке и в некоторых случаях могут быть актуальны.

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