Португалия начала проверку законности выдачи паспорта российскому олигарху Абрамовичу 14.01.2022, 9:42

Роман Абрамович

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN).

Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.

Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В Минюсте Португалии сообщили изданиям, что такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

«IRN намерено установить, исключив какие-либо сомнения, имело ли место <...> нарушение», — процитировал Reuters Минюст.

Представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, РБК в декабре рассказал источник и позже подтвердил Millhouse, который управляет активами бизнесмена. По данным источника, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.

Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. Renascença пишет, что в 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.

Абрамович занимает 12-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $14,5 млрд. Ему принадлежит доля в металлургической компании Evraz, доля в сети «Азбука вкуса», футбольный клуб «Челси», а также коммерческая недвижимость.

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