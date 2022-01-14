Португалия начала проверку законности выдачи паспорта российскому олигарху Абрамовичу
- 14.01.2022, 9:42
Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN).
Власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.
Расследование проводит Институт регистраций и нотариата (IRN). В Минюсте Португалии сообщили изданиям, что такое расследование является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».
«IRN намерено установить, исключив какие-либо сомнения, имело ли место <...> нарушение», — процитировал Reuters Минюст.
Представитель Абрамовича заявила агентству, что миллиардер и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».
РБК направил запрос представителю Абрамовича.
О том, что Абрамович получил португальское гражданство по закону о натурализации сефардских евреев, РБК в декабре рассказал источник и позже подтвердил Millhouse, который управляет активами бизнесмена. По данным источника, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и выяснил, что его предки приехали из Португалии, прежде чем были изгнаны и оказались в Гамбурге.
Закон о натурализации потомков сефардских евреев и евреев конверсо был принят в Португалии в 2015 году. Renascença пишет, что в 2020 году по этому закону было вынесено почти 21 тыс. положительных решений и лишь 163 человека получили отказ в гражданстве.
Абрамович занимает 12-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние оценивается в $14,5 млрд. Ему принадлежит доля в металлургической компании Evraz, доля в сети «Азбука вкуса», футбольный клуб «Челси», а также коммерческая недвижимость.