Ученые: Солнечная система находится внутри огромного пузыря 2 14.01.2022, 10:31

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Мы попали в него всего лишь пять миллионов лет назад.

Солнце располагается в одном из спиральных рукавов достаточно большой галактики Млечный Путь. Данный рукав получил название рукав Ориона. Не только Солнечная система, но и все образования, которые ее окружают, расположены внутри образования огромного размера. Его специалисты назвали Местным пузырем. Ширина образования достигает примерно 1000 световых лет.

Об этом сообщает Forbes.

Космическое образование возникло из-за того, что звезды начали превращаться в сверхновые. Случилось это в среднем 10-20 миллионов лет назад. Когда звезда взрывается, то газ и пыль, которые после нее остаются, образовывают некие молекулярные облака. Именно в них начинают зарождаться новые космические объекты. В Местном пузыре также существуют подобные участки. Специалисты говорят о том, что Солнечная система окружена огромным количеством относительно молодых звезд, которые только недавно сформировались, но все еще продолжают активно развиваться. Это происходит не внутри огромного пузыря, а непосредственно на его поверхности.

Ученые воспользовались данными, полученными с помощью космического телескопа Gaia. Кэтрин Цукер рассказала о том, что образование Местного пузыря произошло после того, как за несколько миллионов лет взорвалось 15 сверхновых. Также во время наблюдения специалистам удалось установить, что существующие молекулярные облака, в которых происходит рождение новых звезд, находится не просто на поверхности Местного пузыря, но еще и обладают одинаковой формой. Стоит отметить, что он состоит из плазмы высокой температуры, которая характеризуется низким показателем плотности. Вокруг пузыря располагается оболочка из пыли и холодного нейтрального газа. На сегодняшний день он двигается со скоростью 6,5 километров за секунду, но ученые отмечают, что постепенно его скорость движения начинает немного снижаться.

По мере того, как Местный пузырь расширяется, он делится на небольшие части, с которых происходит формирование молекулярных облаков. Специалисты отмечают, что Солнечная система находится в самом центре этого пузыря и попала в него всего лишь пять миллионов лет назад.

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