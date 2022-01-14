Дочь Назарбаева удалила все свои аккаунты в соцсетях

Дочь Назарбаева удалила все свои аккаунты в соцсетях4
- 14.01.2022, 10:54
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Ранее по геометке пользователи определили, где она находится.
Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия удалила свои аккаунты в Instagram и Facebook или ограничила к ним доступ. Ранее она прокомментировала протесты и беспорядки в Алматы, а подписчики определили по геометке в соцсетях, что Алия находится в ОАЭ.
О том, что Алия Назарбаева уехала в Дубай, свидетельствовали данные ее аккаунта в Instagram. По правилам Instagram, местоположение аккаунтов может отображаться публично, если владелец сам не поменяет настройки.
Накануне Алия Назарбаева прокомментировала последние события в Казахстане.
«С тяжелым сердцем переживаю трагические события в нашей стране. Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Пусть этот жестокий урок для всех нас станет последним в нашей истории. Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — написала она.
Алия Назарбаева также сказала, что ее отец получает много сообщений от жителей разных регионов страны, которые его поддерживают, и поблагодарила всех за это.
Незадолго до этого The Telegraph опубликовал материал, в котором утверждается, что Алия Назарбаева вывела из Казахстана 300 миллионов долларов, купив на них недвижимость в Лондоне, Дубае и частный самолет. С начала протестов в Казахстане никто из семьи Нурсултана Назарбаева не появлялся на публике. Местонахождение самого Назарбаева неизвестно.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что племенник первого президента страны Самат Абиш, который занимает должность первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности, задержан. Однако 14 января в ведомстве сообщили, что Самат Абиш находится в ежегодном отпуске.