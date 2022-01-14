Ассиметричные ответы режима сильно увяли в масштабах Telegram-канал «Письма к дочери»

14.01.2022, 10:55

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фото: shutterstock

Любая торговая война, начатая белорусскими властями, первым делом уязвит инициатора.

А ты слышала, что белорусские власти сказали в ответ на планы Литвы прекратить официальные транзитные отношения с 1 февраля? И я не слышал. А знаешь почему? Потому что они ничего не сказали. Хотя времени сказать все, что думаешь, было достаточно. Вчера так вообще выдалась идеальная оказия. Но власти решили сделать вид, что ни о каких планах даже и не слышали. И, по-моему, это молчание говорит больше, чем любые слова.

Вот, пока санкции были преимущественно символическими, белорусские власти в словах не стеснялись. Молнии их вербальных интервенций разили, не разбирая правых и виноватых. И, главное, словами же дело не ограничивалось. Той же Литве ассиметрично ответили частичным перенаправлением нефтяного транзита в российские порты. А Евросоюз получил сначала посадку самолета, а потом великое переселение народов. И это не считая Воронежа, который уже практически сравняли с землей.

Но оказалось, что последствия у ассиметричных ответов прямо противоположны, тем на которые белорусские власти рассчитывали. Санкций стало больше, а символического в них стало меньше. И ассиметричные ответы сильно увяли в масштабах.

Я, конечно, не сомневаюсь, что белорусские власти, в конце концов, чем-нибудь да ответят. Когда придумают такой ассиметричный ответ, чтобы самим не пострадать в процессе. Но проблема в том, что придумывать ассиметричные ответы становится все труднее. И я даже не говорю про ответ, которым можно было уязвить западных партнеров. Потому что любая торговая война, начатая белорусскими властями, первым делом уязвит инициатора. Я говорю про ответ, которым не стыдно было бы похвастаться в телевизоре.

Вот уже даже Воронежа не осталось, чтобы его разбомбить. В Воронеже, правда, еще есть нетронутые иностранные кварталы. (Я имею в виду западные компании, которые работают в Беларуси). Но от бомбежек по иностранным кварталам белорусская экономика пострадает едва ли не раньше, чем их заметят западные партнеры. А после того, как заметят, учитывая складывающуюся тенденцию, санкций меньше не станет. А больше может. То есть, даже эта крайняя мера способна принести только чувство легкого морального удовлетворения. А чувство морального удовлетворения не окупает материальных убытков.

В общем, не замечать нанесенную обиду — лучшее, что белорусские власти могут пока придумать. Хотя, я подозреваю, что выдержки и терпения надолго не хватит. А потом кто-нибудь все-таки скажет что-то… ассиметричное. И правительству, хочешь, не хочешь, а придется соответствовать.

P.S. И поскольку завтра выходной, так я тебе особенно настойчиво напоминаю про соколов, которые сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало.

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