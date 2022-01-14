Советник Байдена: Россия фабрикует повод для вторжения в Украину 2 14.01.2022, 11:03

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Джейк Салливан

Фото: AFP

Американская разведка имеет данные на этот счет.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался по поводу вероятного военного вторжения России в Украину. Он считает, что поводом для вторжения может стать «попытка переворота в Украине».

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По мнению Салливана, Россия может придумать повод для вторжения в Украину.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины. Мы видели это в 2014 году», – заявил он.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki. https://t.co/hBw2awShDp — The White House (@WhiteHouse) January 13, 2022

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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