В Минске растет нехватка медработников 2 14.01.2022, 11:12

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Медсесетра и врач остаются самыми востребаванными специалистами на рынке труда.

Более тысячи медсестер ищут медучреждения Минска. По запросу "медицинская сестра" в базе государственной службы занятости 14 января предлагается 1040 вакансий. Это более чем на 200 позиций больше, чем на начало сентября 2021 года. Тогда для медсестер были открыты немногим более 800 вакансий, сообщает "Еврорадио".

Такая же ситуация и с врачами-специалистами. Для них на сегодняшний день открыты 872 вакансии. В сентябре 2021 года в столичных медучреждениях не хватало 716 врачей.

Медсесетра и врач остаются самыми востребаванными специалистами на рынке труда в Минске. Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об увольнении медиков, которые поддержали протесты.

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