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«Ник и Майк»: Режим в панике

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  • 14.01.2022, 11:44
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«Ник и Майк»: Режим в панике

Белорусский народ должен сказать свое веское слово.

В Минск едет ревизор, точнее «Коллектор». Как и предполагалось, хунта синепалого не смогла долго противостоять демонстративному назначению послом Бориса Грызлова, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Пока все хранят молчание, но уже в ближайшее время мы можем ожидать пассажа в том же стиле, который предшествовал назначению «Бухгалтера»: «Пазванил мне Вова и сказал, что харошы чалавек».

Другие комментарии вряд ли последуют.

Что же заставило принять нового посла?

Наши источники говорят, что корни не стоит искать в визите Мазепина к Путину. Мазепина в Минске люто ненавидят, но в текущей ситуации (остановка транзита с 1 февраля калийных удобрений и разрыв контракта с «Ярой» с 1 апреля) могут и сменить гнев на милость. Это всего лишь финальный аккорд. Но сам визит, конечно, показателен. Не все визиты бизнесменов Кремль афиширует.

Кроме того, Мазепину слегка досталось за попытку влезть в разрешение кризиса в Беларуси не на стороне синепалого, и сам поход откладывался не один месяц. Но ситуация поменялась. В Минске паника. А это только начало альтернативной игры Кремля.

Основной причиной стало давление Кремля из-за фактического фиаско с миссией ОДКБ в Казахстане. Обращает на себя внимание, что первыми «вылетают» (во всех смыслах этого слова) как раз миротворцы хунты. Той самой, которая в общем-то и решила всех заставить быстро вмешаться и получить лавры победителей. Но с аналитикой по Казахстану, как справедливо отмечает Андрей Суздальцев, беда. Поэтому получилось то, что получилось - быстрый исход.

Вот это очередное «Акелла промахнулся» ускорило процесс направления коллектора в Минск.

Референдум, скорее всего, придется проводить. Чудить с результатом - «народ против» вряд ли дадут. Придется уходить в транзит с вполне себе печальными перспективами. Если не уйти, от очередного ковида могут и не спасти. А там еще и против Украины воевать заставят. Хотел войну - получи.

Можно запастись попкорном или опять вступить в игру белорусскому народу, который может, извлекая уроки из ошибок Беларуси-2020 и Казахстана-2022, сказать свое веское слово. Да и демократические силы могут провести определенную перегруппировку сил. Тем более, последние недели показывают, что возможны неожиданные конфигурации, в которых главное - выполнять договоренности.

Панику и разлад активные действия могут только усилить.

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