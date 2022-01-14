Петр Порошенко: Я возвращаюсь, чтобы защищать Украину 58 14.01.2022, 11:51

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Петр Порошенко

Интервью пятого президента Украины перед возвращением в страну.

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, которому согласовали подозрение в государственной измене, вернется в Украину в понедельник, 17 января, авиарейсом из Варшавы, как и обещал ранее. Об этом сам Порошенко сообщил в интервью "Настоящему Времени".

Ранее в наступившем году Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. На этом настаивала украинская прокуратура, которая подозревает Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами.

На вопрос "Настоящего Времени", готов ли он сесть в тюрьму, Порошенко ответил так:

– Во-первых, речь идет не о судьбе Порошенко, речь идет о судьбе Украины. И когда несколько недель назад я уехал из Украины, у меня было международное турне, которое затронуло пять стран, безусловно, там были важные встречи. Но за эти несколько недель изменилось очень многое, потому что власть Зеленского и Зеленский лично инициировал оглашение мне подозрения не уполномоченным на это прокурором с помощью манипуляций в офисе генерального прокурора, арест всех моих активов, нападения на средства массовой информации. И на сегодняшний день они пытались донести сообщение о том, что лучше бы было мне не возвращаться, что они бы отнеслись к этому с пониманием, что ничего бы страшного не было.

Главная цель, которую преследует сейчас Зеленский, – напугать Порошенко. Владимир Александрович, я за пять лет своего президентства дал отпор Путину вместе с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать и не вас бояться. Безусловно, вместо того, чтобы объединиться, Зеленскому надо отвлечь внимание очередным видео, очередными посадками, но тут не на того нарвались, поэтому у меня плохая новость для вас, Владимир Александрович, я возвращаюсь и возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, это того не стоит. Возвращаюсь, чтобы защищать Украину, потому что сейчас в Брюсселе, и вы это отлично знаете, общаюсь с политиками со всего Евросоюза, они говорят, что сейчас ситуация точно худшая начиная с 2014 года и, возможно, одна из самых плохих за последние 30 лет. Угроза не только для Украины, но и для всей Европы. И в этих условиях, безусловно, мы должны защитить Украину от Путина, защитить страну от некомпетентной, прогнившей и насквозь коррумпированной власти, которая может только красть на своих бюджетных подрядах, разрушая те реформы, которые были потом и кровью сделаны за пять лет. Я, безусловно, вернусь, я понимаю все риски. Я знаю все, чем Зеленский хочет меня напугать, меня и мою команду. Он никого не напугает, мы точно победим, потому что правда за нами и Господь Бог с нами.

– Как вы представляете себе эту борьбу из-за решетки?

– Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее. И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила "слуг народа" и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко.

Знаете, когда было 120 дел со всей глупостью, начиная от томоса [об автокефалии Православной церкви Украины] и заканчивая Минскими соглашениями, я все это еще терпел, но это уже второе дело про государственную измену. Вы знаете, когда было первое дело, которое Зеленский возбудил? Госизмена мне была предъявлена на основании телефонного разговора с Байденом, это еще до избрания Байдена президентом. Потом они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое. И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который четыре раза уклонялся от мобилизации, человеку, который выступал в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, человеку, который изображал из моей страны Украину-проститутку, и человеку, который ни разу с 2014-го по 2019 год не был на фронте, а который брал деньги от [предпринимателя Игоря] Коломойского, выполняя его приказы, – не вам обвинять меня в государственной измене. И есть еще одна мотивация у Зеленского делать это: это месть, месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета.

Что ждет Украину и самого Порошенко после возвращения

Порошенко – действующий депутат Верховной Рады. За границей он находится с 17 декабря. После возвращения экс-президента на родину суд должен избрать ему меру пресечения. Следствие требует ареста или залога в 1 миллиард гривен (36 миллионов долларов).

В конце 2021 года социологи из фонда "Демократические инициативы" имени Кучерива совместно с Центром Разумкова опубликовали результаты опроса: если бы тогда проходили президентские выборы, в первом туре Зеленский получил бы 24% голосов, а Порошенко – 16%. В гипотетическом втором туре разброс в районе статистической погрешности: 49,9% у Зеленского, 50,1% у Порошенко.

В конце декабря Владимир Зеленский высказал мнение, что обвинение Порошенко в госизмене не скажется на внутренней ситуации в стране: "На ситуацию внутри государства, как правило, влияют финансовые группы, и он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем, они свозят людей, мы это видим, из разных областей... Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, с тем, что мы прочитали, – торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы".

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