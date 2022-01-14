В Варшаве пройдет месса в честь Франциска Скорины 14.01.2022, 11:58

Также белорусского первопечатника будут вспоминать в Праге и Вильнюсе.

В варшавском архикафедральном собор св. Иоанна Крестителя 20 января пройдет месса в честь Франциска Скорины (1490-1540), гражданина Великого Княжества Литовского, известного белорусского гуманиста, первопечатника, издателя и переводчика Библии.

Литовский Сейм к 500-летию издания первой книги в Вильнюсе объявил год Скорины.

20 января месса пройдет в трех столицах: Вильнюсе, Праге и Варшаве.

Богослужение в польской столице возглавит епископ Михаил Яноха.

Для участия в богослужении были приглашены представители церквей, входящих в состав Польского экуменического Совета. Также споет белорусский хор «Concordia».

Варшавский архикафедральный собор св. Иоанна Крестителя, 20 января, 19:00

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