закрыть
14 января 2022, пятница, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Столтенберг: НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии

10
  • 14.01.2022, 12:12
  • 14,542
Столтенберг: НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии
Йенс Столтенберг
Фото: Charter97.org

У Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году.

НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливало сроки. Об этом заявил в интервью итальянской газете «Репубблика» генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает «Эхо Москвы».

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали когда именно», — сказал Столтенберг.

По его мнению, у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства — члены НАТО.

Столтенберг также указал, что решение о приеме в НАТО — вопрос Украины и 30 государств — участников Организации Североатлантического договора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников