Столтенберг: НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии 10 14.01.2022, 12:12

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

У Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году.

НАТО приняло решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливало сроки. Об этом заявил в интервью итальянской газете «Репубблика» генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, передает «Эхо Москвы».

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали когда именно», — сказал Столтенберг.

По его мнению, у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства — члены НАТО.

Столтенберг также указал, что решение о приеме в НАТО — вопрос Украины и 30 государств — участников Организации Североатлантического договора.

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