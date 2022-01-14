В Польше задержали банду, которая перевозила мигрантов из Беларуси в Германию 6 14.01.2022, 12:19

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«Бизнес» приносил миллионы евро.

В Польше задержаны 16 человек по обвинению в организации незаконной миграции из Беларуси в Европейский союз, сообщает польское пограничное ведомство.

Преступная группа действовала с сентября 2021 года по январь 2022-го. Во главе банды стояли два человека. Проводников и курьеров они набирали через мессенджеры из жителей приграничных районов. После того, как группа мигрантов незаконно пересекала белорусско-польскую границу, их встречали и перевозили в Германию.

На преступную деятельность «кассир» банды выделил в общей сложности 8,7 миллиона евро. Из них 4,3 миллиона ушло курьерам на оплату перевозки мигрантов в Германию.

Во время обыска у обвиняемых изъяли 475 тысяч евро, 30 тысяч долларов и 1 800 злотых.

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда в Сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам здесь находились около 3,5 тыс. человек.

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги».

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